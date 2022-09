Siepe, da Unipampa, recebe trabalhos até o dia 7 de outubro

O evento, que é gratuito, ocorre na modalidade virtual entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro de 2022. O tema desta edição é “Educação + Ciência = Independência”, buscando discutir as equações que podem descrever o lugar da ciência e da educação na construção da independência: de pensamento; de tecnologia; de inovação e de desenvolvimento; do Brasil e do mundo.

O trabalho deve ser submetido na forma de resumo simples, em um parágrafo contendo de 3.500 a 5.000 caracteres com espaços. A estrutura precisa contemplar: introdução, metodologia, resultados, conclusões, agradecimentos e três palavras-chave, de acordo com o template disponível no site do evento.

Além do resumo, cada trabalho deverá apresentar um vídeo, com duração mínima de três minutos e máxima de cinco minutos. O roteiro do vídeo deverá expressar a contextualização do trabalho, de acordo com a redação apresentada no resumo escrito.

Nos dias do evento, as palestras e as apresentações de vídeos serão transmitidas pelo canal do Siepe no YouTube e os apresentadores irão interagir ao vivo com os participantes durante os horários das sessões através da plataforma.

A inscrição para o Siepe é gratuita e deve ser feita através do sistema de Eventos Instituicionais. As modalidades para se inscrever são: Iniciação Científica de Nível Médio, Graduação (Unipampa ou outra Instituição de Ensino Superior – IES), Pós-Graduação (Unipampa ou outra IES), Servidores e Ouvintes. Na modalidade de inscrição de Ouvinte não é possível a submissão de trabalhos.

Devido a restrições técnicas, não serão aceitos e-mails com os seguintes domínios: live.com, bol.com.br, uol.com.br, live.com.br. Servidores e alunos da Unipampa devem utilizar preferencialmente o e-mail institucional. Cada inscrição dará direito a uma submissão de trabalho. Para saber mais, acompanhe o site do 14º Siepe.

