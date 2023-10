Último dia para inscrições no processo seletivo da Unipampa com mais de 5 mil vagas em 67 cursos

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Complementar 2024/1 para cursos de graduação. São ofertadas 5.151 vagas em 67 cursos. Os candidatos podem se inscrever até esta terça-feira (31), no site do Processo Seletivo Complementar 2024/1 da Unipampa.

As vagas são ofertadas nas modalidades segundo ciclo de formação para egressos de cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, reingresso, reopção de curso, conclusão da primeira graduação, transferência voluntária, portador de diploma e segunda licenciatura. Saiba mais sobre cada uma dessas modalidades:

Segundo ciclo de formação para egressos de cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares: é a modalidade do Processo Seletivo complementar para diplomados ou concluintes de cursos interdisciplinares que permite a continuidade da formação em um dos demais cursos de graduação oferecidos pela Unipampa.

Reingresso é a modalidade do Processo Seletivo Complementar para discentes da Unipampa em situação de abandono, cancelamento ou desligamento há, no máximo, 04 semestres letivos regulares consecutivos. O reingresso somente pode ocorrer no mesmo curso de origem do discente.

Reopção de curso é a modalidade do Processo Seletivo Complementar mediante a qual o discente, com vínculo em curso de graduação da Unipampa, pode transferir-se para outro curso de graduação ou outro turno de oferta de seu curso de origem.

Conclusão de primeira graduação, na modalidade do Processo Seletivo Complementar para discentes de instituições de ensino superior, em situação de abandono ou cancelamento, que buscam concluir sua primeira graduação. O candidato deverá apresentar aproveitamento mínimo de 70% da carga horária do curso pretendido.

Transferência Voluntária, consiste na modalidade de ingresso de discentes regularmente matriculados ou com matrícula trancada em curso de graduação de outra Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, reconhecida conforme legislação, e que desejam transferir-se para a Unipampa.

A transferência voluntária deverá ocorrer no mesmo curso de origem do candidato. Caso a Unipampa não possua o curso em questão, o candidato poderá se inscrever em curso da mesma área de conhecimento.

Portador de Diploma, é a modalidade de ingresso para diplomados por Instituições de Ensino Superior do País em curso reconhecido conforme legislação ou para diplomados que tenham obtido diploma no exterior, desde que este tenha sido revalidado na forma da lei. Portadores de diploma podem concorrer a qualquer curso, independente da área na qual foram diplomados. Já Segunda Licenciatura, é a modalidade de ingresso destinado para graduados em uma licenciatura.

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo Complementar 2024/1, como prazos e documentação necessária, estão disponíveis no edital 393/2023.