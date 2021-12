Últimos dias para inscrições no Concurso Natal Iluminado

Grupo Nativista Ibirapuitã fica entre os melhores no Rodeio de Lomba Grande

As inscrições poderão ser feitas pelo site e diretamente na casa do Empreendedor – SEDETUR até sexta-feira, dia 10 de dezembro, conforme regulamento disponível no site da Prefeitura. Também será possível realizar a inscrição no link a seguir:

https://forms.gle/Hg6vRbzsNaaWANmD7

Além desta ação, outras já estão sendo organizadas, como a chegada do Papai Noel e a Feira de Artesanato. As empresas e instituições que quiserem participar da programação municipal também poderão adotar espaços públicos e decorar e contribuir para deixar a cidade mais bonita e iluminada para esperar o “bom velhinho”.