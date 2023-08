Um alegretense com sangue palestino que fez do esporte seu modo de vida

O alegretense Nasser Ahamed é um apaixonado por esportes. Jogou no Flamenguinho dos 6 aos 14 anos. Saiu de Alegrete para o Internacional, onde jogou de 2001 até 2004. De lá passou pelo Gaúcho de Passo Fundo em 2005, foi vice campeão da Série Bronze jogando futsal pelo Sete de Setembro.

Em 2008, retornou ao futebol de campo, onde atuou na Jordânia por 1 ano. Em 2010, foi para a cidade de São Gabriel, onde nos anos de 2014 até 2018 se destacou na Série Bronze, Prata e Ouro pela equipe do Palmeiras de São Gabriel.

Na temporada 2019, o alegretense foi o treinador na Série Ouro do Palmeiras, e nesse ano de 2023, é o atual técnico da equipe do Cruzeiro Sub-15 no Estadual de futsal. O projeto é bem profissional, onde a equipe treina todos os dias de segunda a sexta, cerca de 2 horas por dia, um projeto audacioso e a equipe visa ser campeã gaúcha no Sub-15.

Hoje, aos 37 anos, o alegretense reside em São Gabriel, é casado com Clarissa Jorge, e tem um casal de filhos Yasser e Ayla. Ele ainda ostenta uma participação em 2021, onde jogou pela seleção da Palestina do Brasil, a Copa do Mundo de refugiados conquistando medalha de Bronze. Confira entrevista realizada pelo PAT:

Portal: Tu vens de uma família de comerciantes, de onde herdou esse gosto pelo esporte?

Desde criança meu pai e minha mãe (Leila Mahmud Maruf e Yahia Ahamed), sempre me incentivaram a fazer esporte, onde já pratiquei não somente futebol também outros esportes.

Portal: Qual a tua maior lembrança de Alegrete ?

Dos treinos para jogar o Efipan e tinha que atravessar a cidade para ir até o campo do Palmeiras treinar e se preparar para competição. E também poder atuar pelo profissional em 2008 pela minha cidade jogando pelo Flamengo.

Portal: E esse projeto audacioso no Sub-15, a equipe está invicta e líder no estadual ?

Sim, nosso projeto aqui é bem audacioso. É um projeto profissional dentro de uma equipe Sub-15, aqui temos treinos todos os dias, com parceria da Urcamp, onde temos profissionais trabalhando em conjunto com a equipe, são nutricionistas, educadores físicos, palestrantes e outras atividades de auxílio à equipe.

Portal: Na tua opinião por que Alegrete ainda não tem um ginásio municipal?

Pergunta que desde meu tempo de guri a gente faz. Não ter um ginásio municipal, numa cidade com mais de 70 mil habitantes e muitos apaixonados pelo esporte em geral, onde temos vários campeonatos e equipes jogando estaduais, é inconcebível.

Portal: Tu está disputando o Citadino em Alegrete, por qual equipe. Como está a situação ?

Estou jogando pela equipe do Center Fhotos e estamos na semifinal do citadino Série Ouro, vamos tentar chegar.

Portal: Como é tua rotina em São Gabriel ?

Hoje em São Gabriel tenho minha loja de confecção e à noite treino a equipe do Cruzeiro Sub-15 e também me dedico a outros esportes que tenho jogado também, como padel e tênis.

Portal: O trabalho de base é importante. Tu estas num clube que prioriza isso. Como é feito esse projeto ?

Cruzeiro é uma equipe que tem uma escolinha muito forte na região e já foi campeã estadual Sub-17, então realmente é um trabalho que é diferenciado e da chances aos atletas aparecerem e ter suas oportunidades em outros clubes do estado, Brasil e até fora do país.

Portal: Qual a mensagem que tu deixa para a gurizada que sonha em ser jogador profissional?

Fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho todos os dias. Então se tem o sonho de um dia ser um atleta, sonhe e lute por esse sonho.

Fotos: acervo pessoal