No Desfile deste 20 de setembro a ordem de apresentação inicia pelos CTGs mais antigos

No dia 20 de setembro, Alegrete se prepara para realizar um dos maiores desfiles gaúchos do estado. O evento, que celebra a tradição e cultura do Rio Grande do Sul, está marcado para iniciar às 9h no CTG Farroupilha.

A ordem das entidades tradicionalistas que participarão do desfile é a seguinte:

Departamento da Prefeitura Municipal de Alegrete Antônio José de Vargas Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas CTG Vaqueanos da Fronteira CTG Amizade de Vasco Alves CTG Lanceiros de Canabarro CTG Quero-Quero CTG Honório Lemes CTG Sentinela do Ibicuí CTG Querência Charrua CTG Oswaldo Aranha CTG Aconchego do Caranchos CTG Nico Dorneles Grupo Nativista Ibirapuitã CTG Tradição do Rio Grande CTG Capela Queimada DTG Emilio Zuñeda DTG Club Juventude

O desfile promete ser um momento de celebração da cultura gaúcha, com a participação de diversas entidades que mantêm vivas as tradições do estado. Cada grupo desfilará com suas vestimentas típicas, apresentando danças e músicas que fazem parte do rico patrimônio cultural gaúcho.

A expectativa é que o desfile reúna um grande público e promova um dia de confraternização e valorização das raízes gaúchas em Alegrete.