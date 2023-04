Sirenaço e comoção na recepção ao corpo do soldado Leal, morto em serviço

Na noite desta terça-feira(4), um sirenaço acompanhou o cortejo do corpo do soldado Leal (Igor Luis Leal Boff), do trevo do Arco até a Funerária Paraíso onde serão realizadas as últimas homenagens. Todos muito abatidos, os irmãos de farda, os amigos dos times de futebol, os parceiros das aventuras no velocross, policiais civis, Delegados de polícia, bombeiros, guardas municipais, policiais rodoviários estaduais, agentes da susepe e muitos outros. Desde o anúncio da morte do policial militar, todos realizam homenagens e destacam a pessoa ímpar que ele sempre foi.

Leal, era um policial destemido, estava sempre com a paixão latente pela profissão e, por isso, ele era exemplar no que fazia, sempre com excelência. Amigo, parceiro e uma pessoa do bem que fez da sua equipe, aqui em Alegrete, muito mais do que irmãos de farda, todos são irmãos de coração e alma. A família brigadiana e todos que o conheciam a segurança do Município, familiares e amigos estão enlutados, pela morte prematura, inesperada, porém, todos acrescentam que o legado que ele deixou será inesquecível.

Leal, teve a morte confirmada nesta tarde(4), em Santa Maria, depois de ter sido transferido, em decorrência de um aneurisma que sofreu na noite da última sexta-feira(31), enquanto perseguia um indivíduo. Ele teve o atendimento rápido dos colegas e também da equipe médica em Alegrete. Na sequência, todos foram incansáveis em orações e energia positiva para que ele pudesse retornar para fazer o que sempre amou e estar perto de todos que lamentam sua precoce partida.

Um aventureiro diante do gosto pela adrenalina, tinha um dom inegável como pai. A filha sempre foi seu orgulho, o amor maior que o fazia ter sempre disponibilidade para estar perto. Soldado Leal era natural de Santana do Livramento, mas residia há anos em Alegrete, cidade que escolheu para construir família e eternizar amizades. Além do sirenaço, uma salva de palmas também foi realizada na capela. O Seco, que gostava de uma coca-cola, que fez uma legião de amigos fez história em seus 39 anos.

“Nós do Centro de Treinamento Velocross Alegrete, estamos aqui para também homenagear esse cara que era indescritível, todos têm autorização dos órgãos de segurança para esse trajeto em que o ronco dos motores vai demonstrar a nossa dor. Vai em paz irmão”- citou.

O sepultamento ocorre às 16h, desta quarta-feira(5), no cemitério Público Municipal.