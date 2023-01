Um gigante do varejo começa sair da prancheta, na Zona Leste

Share on Email

Alegrete tem boa localização geográfica em relação às capitais do Mercosul, a presença de nove universidades e o trabalho do Parque Científico e Tecnológico do Pampa (Pampatec). Esses diferenciais têm atraído investidores e negócios para o Município.

Um dos investimentos é o projeto da obra da Stock Center, um mega atacado, do grupo Zaffari, que está em fase inicial de construção, na Zona Leste de Alegrete.

Quem passa pela Avenida Tiaraju, na área ao lado do Jóckey club, já visualiza o início do processo da construção do prédio, que está na terraplanagem. Uma área expressiva em um ponto estratégico da cidade.

A Administração credita esses investimentos no Município às condições favoráveis da nossa economia que tem demonstrado pujança na geração de riquezas, impulsionada especialmente pela força do Agro. A perspectiva real de investimentos bilionários na geração de um dos maiores parques eólicos do Sul em Alegrete e região, também é um excelente sinalizados para atrair novos investimentos.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, diz que pela atual situação do Município a empresa do Grupo Zaffari viu potencial de instalar uma unidade aqui. Diz que pessoas daqui iam a Santa Maria fazer compras nesse atacado e, a partir dessa constatação, começaram a estudar a possibilidade de trazer os negócios para cidade, acrescenta.

A Stock Center pretende instalar sua unidade na esquina do Jóquei Clube de Alegrete, com possibilidade de gerar até 190 empregos, informou a Secretaria. O projeto tem prazo de ser finalizado em outubro deste ano.

Sobre:

O Stok Center é um novo conceito de supermercados da rede Comercial Zaffari Ltda. Nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e, há mais de uma década, se caracteriza por priorizar a eficiência e a praticidade.

Traz um conceito de supermercado baseado no sistema de compras self-service, uma forte tendência já consolidada mundialmente. Nos mínimos detalhes, tudo é estruturado para oferecer maior variedade de produtos e preços realmente baixos.