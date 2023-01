Três clubes do Brasil e um paraguaio nas semifinais do Efipan

O Grêmio começou pressionando o rival. Com menos de um minuto de partida, Mateus Apucarana concluiu de primeira uma bola que ficou viva na área, obrigando o goleiro a fazer grande defesa para salvar.

Campereada já tem patrono na edição de 2023

Aos cinco minutos, a jogada foi trabalhada pelo lado esquerdo até Emanuel fazer o cruzamento. A bola passou pelo primeiro pau e, no meio da área, chegou para João Borne. Ele dominou, deu um balãozinho na marcação, ficando de frente para o goleiro. Com tranquilidade só deu de chapa direita para abrir o placar. Um golaço.

Aos 14 minutos o adversário teve a primeira chegada forte em cobrança de falta lateral na área. O cabeceio à queima roupa foi defendida pelo arqueiro gremista Ricardo, evitando o empate. A resposta Tricolor veio aos 18 minutos. Depois da cobrança do lateral do lado esquerdo, a bola ficou viva na área. Mateus Apucarana desviou de cabeça para o meio e Roger de primeira bateu com a canhota, mandando em diagonal, sem chances de defesa. 2 a 0.

A tragédia da boate Kiss, dez anos depois, ainda é uma noite escura demais para esquecer

Aos 30 minutos, o Grêmio construiu rápido contra-ataque. Gabriel Mec deu a casquinha para trás e João Borne cruzou a divisória do gramado em velocidade. Logo deu o passe para Mateus Apucarana no comando de ataque. Da entrada da área ele arriscou o forte chute, contou com a falha do goleiro que amorteceu, mas não evitou que a bola morresse no fundo do barbante. 3 a 0.

Na etapa complementar, o Grêmio seguiu superior e criou ao menos duas oportunidades claras com Gabriel Mec, parando nas defesas do goleiro. Porém, aos nove minutos, não teve como. A jogada foi trabalhada pelo lado direito e Tiago recebeu ingressando na área. Do fundo fez o cruzamento alto na área. Danillo veio de trás na corrida para desviar de cabeça. A bola ainda bateu no zagueiro colorado antes de entrar no canto direito. 4 a 0.

Aos 24 minutos de partida, Julio Cesar aproveitou a indecisão da defesa do Tricolor para descontar para o Inter.

Ele saiu de Alegrete, mas as raízes jamais foram esquecidas

O Grêmio chega as semifinais com uma campanha invicta, com cinco vitórias e um empate, tendo 17 gols marcados e apenas um sofrido. Encara o São José neste sábado, às 21h30.

O Zequinha que vem de um trunfo diante do Peñarol. Um jogo tenso e bem disputado. Coube ao time gaúcho criar as melhores chances e ter mais posse de bola. O gol saiu aos 12 minutos da etapa final com Davi Bockes. O São José segurou o resultado num jogo abarrotado de cartões. Oito amarelos e um vermelho.

A outra semifinal será disputada entre Palmeiras e Olímpia. O Verdão chega a semi com uma vitória suada sobre o Argentino Juniors. Fez 2 a 1 com Wilker e Jouberland. Romano descontou para os argentinos, num jogo de intensa movimentação sob um calor de 36ºC.

Mulher é flagrada pelo sistema de videomonitoramento furtando mercadorias e acaba presa pela BM

Olímpia e Defensor fizeram um dos melhores jogos do torneio. Um espetáculo em campo. Em noite inspirada os paraguaios deram a vida no clássico sul-americano.

OOlímpia largou na frente com Acostas Pinto aos 22 do primeiro tempo, num apagão uruguaio que não repetiu as últimas atuações. Na etapa final, o Defensor melhorou e buscou o empate com o atacante Navarro.

Mas um Olímpia aguerrido e vibrante desiquilibrou o confronto. Já nos acréscimos, Ledesma Velazquez fez 2 a 1 para delírio da equipe paraguaia.

A rodada de quartas de final foi marcada pela proibição das torcidas organizadas da dupla Gre-Nal, o que tirou expressivamente o brilho do evento. Apenas 1.619 pagantes para uma renda de R$ 13.300.

Os jogos das semifinais iniciam às 20h, com Olímpia x Palmeiras e às 21h40min, Grêmio x São José.

Fotos: Paulo Germano