Um problema no poço artesiano causou a suspensão das aulas no IFFar

A chefe de gabinete do IFFar, Darla Volcam, informa que, devido às intensas chuvas, houve infiltração de areia no poço e, por este motivo, decidiram suspender as atividades para realizar a manutenção e manter a qualidade da água consumida no local. As aulas para os alunos dos cursos técnicos e superiores estão suspensas até esta sexta-feira (24).

O Instituto Federal Farroupilha, campus de Alegrete, conta com 1.200 alunos, e as atividades dos dias em que não houve aula serão recuperadas, conforme a direção do Instituto.