Doutor Romário e Segabinazzi realizam assembleia para solucionar as inundações nos bairros

O evento, que teve a participação do Secretário de infraestrutura, Mário Rivelino, além de representante da UABA- presidente Airton Alende, concentrou-se em apresentar propostas para resolver o problema das inundações, que têm se intensificado devido às condições climáticas.

Durante a reunião, foram expostas imagens das residências afetadas, destacando a urgência da situação. As propostas apresentadas pela Comissão incluíam um plano imediato de limpeza e desobstrução de bueiros e valas nas ruas A, C e D, além da reconstrução do sistema de escoamento do bairro Segabinazzi. Para o bairro Dr. Romário, foi solicitada a substituição dos bueiros e do sistema de escoamento na rua Daniel Krieger.

Além das propostas, a Comissão enfatizou a necessidade de auxílio às famílias afetadas. Algumas já receberam cestas básicas e materiais de limpeza da Secretaria de Assistência Social, mas o apoio deve continuar até que todas as famílias se recuperem minimamente. Doações de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos também foram mencionadas como necessárias para aqueles que perderam seus pertences.

O compromisso firmado pelos órgãos do município incluiu o início imediato dos trabalhos. E desde a última segunda-feira, dia 30 de outubro, equipes especializadas seriam enviadas para os locais afetados. O trabalho começaria pelo bairro Segabinazzi, com a limpeza e desobstrução imediata de valas e bueiros. No Dr. Romário, as intervenções seriam iniciadas na mesma data, com um planejamento que envolveria a comunidade local.

A Comissão de Luta do Bairro Segabinazzi reforçou que estará vigilante para garantir que todas as propostas acordadas sejam cumpridas. Caso as obras e medidas não forem realizadas conforme o estipulado, a comunidade não descarta a possibilidade de protestos como forma de pressionar o cumprimento dos acordos.

A atuação das máquinas do município já se faz presente no Segabinazzi, antecedendo o prazo estabelecido. No entanto, a Comissão permanece atenta para assegurar que cada rua e cada família afetada sejam incluídas no cronograma de intervenções. O progresso é resultado da mobilização coletiva dos moradores, sendo uma conquista da comunidade e não de indivíduos oportunistas.