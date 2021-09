Fila no SINE para entregar currículo

Share on Email

Uma enorme fila foi registrada, no início da tarde deste dia 10, com pessoas que esperavam para entrar no SINE na Praça Getúlio Vargas.

Fila no SINE em Alegrete

O motivo, conforme alguns que esperavam era para entregar currículos para vagas nos setores de desossa e motorista do Frigorífico Marfrig. A planta do frigorífico em Alegrete emprega mais de 600 pessoas e desde que se habilitou a exportar para os Estados Unidos a empresa começou a contratar novos trabalhadores.

No total, desde que começaram as atividades mais de 100 pessoas entraram no SINE para mostrar seus currículo, na tentativa de ser entrevistado e conseguir uma das vagas de trabalho.

Fila no SINE em Alegrete

A pandemia provocou a muitos alegretenses a perda de postos de trabalho e qualquer oportunidade está sendo abraçada por quem quer trabalhar. O Marfrig é uma das empresas que mais emprega em Alegrete.

As entrevistas são feitas por uma psicóloga da empresa aos que chegaram e receberam uma senha e, para o dia de hoje não tem mais acesso, conforme servidora do SINE.