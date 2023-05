União promove Torneio Quarteto no naipe masculino e vence competição de vôlei

No último domingo (7), o União Esportes promoveu a 2ª edição do Torneio Quarteto Masculino de Vôlei de Quadra. A competição reuniu cinco equipes: CT Caverá, União, Guerreiros do Vôlei, VMV e Fênix. No sistema de disputa de todos contra todos, União o anfitrião e os visitantes de Manoel Viana fizeram a grande final.

Os jogos foram todos disputados na quadra do ginásio do União na Avenida Caverá. Bons jogos comprovaram o nível técnico da competição, numa das modalidades que apresenta franco crescimento no município.

Invicto no certame o time do União venceu o VMV por 2 sets a 0 e ficou com o troféu de campeão desta 2ª edição do Quarteto Masculino, Manoel Viana levou o vice e Guerreiros do Vôlei foi o 3ª lugar. O destaque da competição foi o levantador do União Carlos Augusto (Tica), que recebeu medalha de destaque.

Manoel Viana Guerreiros do Vôlei

Segundo a proprietária e coordenadora das competições Celika Ferrari, o torneio teve por objetivo fomentar a prática do voleibol, aja vista que cada dia surge mais equipes. “É bastante gente jogando voleibol”, destaca a desportista.

O sucesso é tanto, que assim que encerrou a disputa no masculino, lançou a 2ª edição no feminino e em um dia alcançou o limite de equipes, e ainda restam mais 5 aguardando vagas. “Isso demonstra a força da modalidade na cidade”, pontou Celika.

Fotos: União Esportes