Solenidade da Boina Preta, no 6° RCB, reuniu muitos convidados e homenageou o soldado Jardim

No dia 6 de maio, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), “Regimento José de Abreu”, realizou a formatura de entrega da Boina Preta aos Soldados do Efetivo Variável, de 2023. As boinas foram entregues pelos familiares e amigos, que abrilhantaram a cerimônia com suas presenças. A solenidade marcou o término da fase de instrução individual básica e evidenciou os destaques de cada grupamento de instrução.

Símbolo da harmonia entre o homem e a máquina de batalha, a boina preta representa uma tradição de quase um século e identifica o soldado que, sempre ao lado da tecnologia, supera os desafios com coragem e determinação.

O evento foi um grande sucesso, reunindo cerca de 1500 convidados de diversas cidades do Estado, com destaque para Passo Fundo. A maioria dos participantes chegou à cerimônia em seis ônibus, 15 vans e dezenas de carros particulares.

Além disso, ocorreu a exaltação a Osorio, um importante general brasileiro do século XIX, considerado o patrono da Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro e a homenagem ao Dia da Cavalaria, que ocorre em 10 de Maio.

Após a entrega da boina, o Regimento realizou uma Demonstração de Reprise de Salto, com os militares que integram a Equipe de Hipismo e, ainda, um Ataque com a Força Tarefa Blindada, composta por militares da Forsul do 4º Esquadrão de Fuzileiros Blindado e do 2º Esquadrão de Carros de Combate. Ao final, foi realizada a tradicional Carga de Cavalaria, empregando nossos “cavalos blindados” ao lado de nosso plantel equino.

Histórico da Boina Preta

A boina preta, cobertura militar característica das unidades blindadas e mecanizadas, teve sua origem na 1ª Guerra Mundial. Os primeiros carros de combate eram viaturas pouco seguidos e constantemente sujos, o que levou os comandantes militares a adotarem a boina como substituto ao capacete de aço. A cor preta foi escolhida para esconder as manchas de graxa e óleo geradas durante o trabalho com os veículos. O uso da boina preta se generalizou e é utilizado em diversas Forças Armadas. No Brasil, o uso da boina preta começou a ser experimentado na década de 60 e foi autorizado em 1979, por meio da Portaria Ministerial Nr 959. A entrega da boina preta é realizada durante uma solenidade militar, como reconhecimento à dedicação e preparo físico dos combatentes blindados.

Homenagem ao soldado Jardim.

“A boina preta é o reconhecimento à dedicação, ao entusiasmo e à vibração aos combatentes blindados, qualidades demonstradas pelo Soldado Jardim. Temos em nossos corações a ausência de nosso colega. Embora sua partida tenha sido inesperada e dolorosa, não podemos deixar de lembrar o exemplo que demonstrou em sua jornada militar. Seu sacrifício não foi em vão e servirá de exemplo para que todos prossigam com o máximo entusiasmo no cumprimento de suas missões e honrem o simbolismo do tão almejada símbolo das tropas blindadas.

Que a família do soldado Jardim possa encontrar conforto e força para superar esse momento difícil. Que a memória de nosso companheiro permaneça viva em nossos corações e que sua alma descanse em paz.”