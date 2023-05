Unidade militar de Alegrete vence Concurso de Ordem Unida em Uruguaiana

A 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec) realizou na Guarnição de Uruguaiana, o 1º Concurso de Ordem Unida Charrua no nível Pelotão, com a presença de suas Organizações Militares. A competição contou com as avaliações das oficinas de apresentação individual, canto da canção do exército, voltas a pé firme, desfile e voltas em marcha.

A cidade de Alegrete teve destaque entre os melhores da competição. O 10ª Batalhão Logístico (10ª B Log), sagrou-se campeão; seguido do 6º Regimento de Cavalaria Blindada (6º RCB), que conquistou o segundo lugar; e o 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada (8º RC Mec), que ficou em terceiro lugar no concurso.

O “Batalhão Marquês de Alegrete”, venceu o 1º concurso de Ordem Unida, nível pelotão, da 2ª Bda C Mec, atividade estritamente militar que avaliou o adestramento e a disciplina da tropa, além de reforçar atributos como a camaradagem e o espírito de corpo.

A competição ocorreu entre os pelotões representantes das Organizações Militares da “Brigada Charrua”, e coube ao pelotão campeão, composto por militares do Efetivo Profissional, comandando pelo Aspirante oficial Gabrian. Ao retornarem para Alegrete no “10 de Ouro”, os militares foram recepcionados pelo Comandante do Batalhão, Cel Carvalho, que ao fazer uso da palavra, enalteceu a conquista.

Fotos: 10º B Log