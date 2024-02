Unidos dos Canudos fez bonito no Carnaval de Artigas

Share on Email

No último dia 04, a Escola de Samba Unidos dos Canudos viveu um momento ímpar de integração ao se apresentar na cidade de Artigas, Uruguai, na Escola de Samba Rampla. Nesta ocasião especial, a Unidos dos Canudos desfilou sua Bateria, Musas, Rainhas, Ala de Passistas e Porta-Estandarte, em um intercâmbio cultural que promoveu a troca de conhecimentos e experiências entre as duas agremiações.

O alegretense Roberto Moacir Ferreira dos Santos, conhecido como Caturra, esteve à frente das Alegorias da Rampla e foi o responsável pelo encontro. Foi durante essa colaboração que a Unidos dos Canudos recebeu o convite para desfilar no Carnaval de 2024, representando uma Ala de 24 pessoas e levando o verde e branco característico da escola.

Em duas noites de desfile, a Rampla alcançou a posição de vice-campeã, ficando a apenas 4 décimos do título, com seu enredo “Alegria é festejar”. Destaca-se que a escola foi a única a obter a nota máxima em alegorias, conquista atribuída ao trabalho de Caturra, que também lidera as alegorias da Unidos dos Canudos.

Enquanto isso, a Verde e Branco continua seu trabalho, já vislumbrando o Carnaval de 2025. A comunidade pode esperar por novidades e eventos grandiosos que serão anunciados em breve, consolidando ainda mais sua posição no cenário do samba.

