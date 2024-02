Uma mulher é a nova presidente do bairro Santos Dumont

As associações de bairros são instrumentos de trabalho para estreitar caminhos entre os bairros, a Prefeitura e outros serviços públicos. No último dia 10, foi empossada a nova diretoria do bairro Santos Dumont pelo presidente da UABA, Airton Alende e seus diretores. A nova presidente da Associação do bairro Santos Dumont é Clarissa Fernandes Fioravante, vice, Cibele Almeida que junto com todos os demais integrantes da diretoria daquele importante bairro da Zona Leste se propõem fazer o melhor por aquela comunidade. A posse na casa da nova presidente contou com a presença do vereador Luciano Belmonte e convidados.

-Este dia foi especial para nossa diretoria, disse Clarissa agradecendo a toda comunidade. Um dos compromissos é ser o ele entre os moradores e o Poder Público para que possam levar as demandas da comunidade e, para isso, contamos com um time forte comprometido em lutar pelo melhor ao nosso bairro, enalteceu Clarissa Fioravante.

Conforme dados do IBGE, o bairro Santos Dumont tem 2.031 moradores, sendo 51.75% de mulheres e 48.72% de homens.

Nova diretoria do Bairro Santos Dumont ficou assim constituída :

Presidente : Clarissa Fernandes Fioravante,

Vice-presidente: Cibele Almeida,

Primeiro secretário: Eliezer da Costa,

Segundo secretário: João Batista Fioravante,

Primeiro tesoureiro: Marcos Vinicius Gediel,

Segunda tesoureira: Maria Luiza da Silveira,

Conselho Fiscal – Titulares:

Josélia Carla Lopes,

Mariana Pinto,

Barbara Leni Prado,

Conselho Fiscal – Suplentes:

Jorge Giovani Prado,

Jorge Mendonça,

Nadir Melo de Oliveira.

Tendo ainda como Presidente de Honra o Senhor Ivan Nora(In Memorian).



As informações sobre a população do Bairro possuem origem no Censo 2010, além de informar sobre a composição entre homens x mulheres, faixa etária da população e a quantidade de domicílios.

A população do Bairro Santos Dumont era de 2.033 habitantes, Sendo a população composta de 51.75% de mulheres e 48.25% de homens.

Segundo a faixa etária, agrupando em grupos de 0 a 4 anos , 0 a 14 anos, 15 a 64 anos e 65 anos e +:

0 a 4 anos: 8.1%

5 a 14 anos: 25,3%

15 a 64 anos: 67.7%

65 anos +: 7%

Fonte: http://populacao.net.br/populacao-santos-dumont_alegrete_rs.html#

Ainda sobre a pesquisa, o bairro possuía na época da pesquisa, 751 domicilios, com uma média de moradores de 2,9 por residencia. Lembrando que a nova diretoria irá realizar um censo para atualizar esta informações, infromou Jorge Mendonça. Todos os empossados na solenidade assumiram o compromisso de “cumprir e fazer cumprir o estatuto e o regimento interno da Associação de Moradores, e reforçaram o convite à comunidade para que participem das atividades a serem desempenhadas pela associação de moradores.