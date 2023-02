Unidos dos Canudos homenageia o filantropo Dr. Romário Araújo de Oliveira

Na primeira estrofe a escola apresenta-se, pede a empolgação do público e anuncia o homenageado e suas características: solidariedade e nobreza.

Em seguida, proclama suas qualidades, como a beleza e a alcunha de “a mais querida”. Após, a infância do protagonista é demonstrada, da mesma forma que o incentivo de ajudar os pais, que levavam uma vida humilde. O local em que o Dr. Romário mais auxiliou a comunidade foi a Santa Casa de Alegrete.

O time do coração do médico é ressaltado, o Sport Club Internacional. A esposa, Dona Elza, é caracterizada como “a fada das rainhas” da escola. As soberanas salientam a alegria do samba. A morte é memorizada como um momento de tristeza, mas também de felicidade por causa das lembranças deixadas por Dr. Romário na comunidade.

O samba-enredo desfecha explicando que a bateria faz o agradecimento aos feitos do médico, a escola o segue em um cortejo de amor e agradecimento.