Unidos dos Canudos retoma projetos e oficinas já visando o Carnaval de 2024

As Escolas de Samba são um dos locais que congregam pessoas e projetos sociais em Alegrete. A Unidos dos Canudos, desde setembro de 2022, já trabalha com oficinas e ensaios que tiveram início já pensando no Carnaval de 2023. E, conforme Carine Fredo, que integra a escola, iniciaram as atividades da Bateria Pura Cadência e com integrantes apenas da comunidade da Escola de Samba Unidos dos Canudos.

Unidos dos Canudos retomando atividades

O projeto foi retomado em maio de 2023, já pensando para o ano que vem. Nas terças e quintas-feiras acontecem os ensaios da bateria show da escola e, aos sábados, as oficinas de percurssão e após ensaio geral, direcionadas a pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos. Todo ensinamento é repassado pelos próprios integrantes da bateria. Um trabalho importante que visa colaborar e aproximar a comunidade para dentro da escola de samba, atesta.

Ainda estão sendo promovidos eventos como roda de samba, ação solidária com doações de roupas, cortes de cabelo, verificação de pressão, taxa de glicose, varal solidário, serviços veterinários e maquiagem, dentre outros, e doação de uma deliciosa sopa, atividades essas já com vistas ao próximo Carnaval.

A assessora parlamentar e carnavalesca informa que todos que tiverem interesse serão recebidos na Sede da Escola, Rua Duque de Caxias esquina com Andradas, a partir das 18h, todos os sábados.

E os trabalhos não param, em breve, infroma que planejam ampliar as oficinas como foi em 2004 com a retomada do Projeto Canudos Amanhã.

Unidos dos Canudos retomando atividades

A Bateria Pura Cadência que tem à frente, “crias” do Projeto Canudos Amanhã, seu Mestre Igor Araújo, diretores Alonso Medeiros, Cleiton Penna, Thiarles Rodrigues, Eliezer Silva, Willian Cardoso.