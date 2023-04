Colheita do arroz ultrapassa 63% da área na região

Os produtores orizícolas gaúchos já colheram 447.458 hectares da safra 2022/2023, o que representa 53,27% da área total semeada de 839.972 ha. Assim, faltam pouco mais de 390 mil ha para a conclusão dos trabalhos.

A regional mais adiantada é a Fronteira Oeste, com 63,99% de área colhida (160.673 ha de 251.096 ha semeados). Logo a seguir vem a Campanha, com 62,80% (76.966 ha de 122.548 ha). A Planície Costeira Externa está com 57,02% (53.560 ha de 93.927 ha).

As outras regionais estão assim: Planície Costeira Interna com 47,47% (58.276 ha de 122.767 ha); a Central aparece com 39,59% (44.360 ha de 112.051 ha); e a Zona Sul está com 38,98% (53.623 ha de 137.583 ha).



Conforme o levantamento do Irga, a média de produtividade na Fronteira Oeste está em 8.875 quilos por hectare, na Campanha 8.826 quilos por hectare, na Planície Costeira Externa 8.312 quilos por hectare, na Planície Costeira Interna 9.041 quilos por hectare, Região Central 8.678 quilos por hectare e Zona Sul 9.496 quilos por hectare. A média de produtividade do Estado até o momento está em 8.876 quilos por hectare.

A parcial foi tabulada pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia, a partir de informações coletadas pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) junto aos produtores do RS.

Segundo o instituto, os números divulgados no relatório têm como base a área efetivamente colhida. As áreas cultivadas que restaram perdidas por absoluta impossibilidade de irrigação em função da estiagem serão contabilizadas, para efeito de produção e produtividade, ao final do levantamento dos dados da safra.

Foto: Cesar Silva