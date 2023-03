Funeral da pastora Esther, da Assembleia de Deus, foi marcada por muitas homenagens

Muita emoção e consternaç;ão na despedida da pastora Esther Gargaro Lamberty. O cortejo que saiu da frente da Igreja Assembleia de Deus, por volta das 17h50, estava acompanhado do caminhão dos Bombeiros e centenas de carros, entre familiares, fiéis, amigos e autoridades.

Casada há 46 anos com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Valsir Lamberty, era mãe de seis filhos e tinha netos.

Nas redes sociais as homenagens foram de Alegrete e de várias cidades do Estado por onde passou e também desenvolveu um trabalho espiritual e social. A pastora da Assembleia de Deus, desenvolvia ao lado do pastor Valsir ações que auxiliam inúmeras famílias.

Muitos descreveram que durante os momentos difíceis da pandemia, diante da Obra de Deus, pessoas em vulnerabilidade foram acolhidas e receberam ajuda.

“Os pastores realizam um lindo e abençoado trabalho onde reconciliações, batismo com o Espírito Santo e Batismos nas águas e Libertação fazem parte do andamento da obra de Deus no Alegrete. Grato somos pelo zelo com a obra, vida quebrantada, carinho com as almas e por ser conselheiro”- disse um dos fiéis quando fez uma homenagem aos pastores.

A pastora foi velada na Igreja Assembleia de Deus localizada na Barão do Cerro Largo. No mesmo local, também foi realizado o culto fúnebre.

Devido ao falecimento da pastora que estava hospitalizada na UTI da Santa Casa de Alegrete, na madrugada de sábado(11), foi decretado Luto Ofical por três dias na Igreja Assembleia de Deus no campo do Alegrete.

Todas as atividades foram suspensas, tanto na Sede como em todas as Congregações.

Esther era muito atuante em todas as Congregações. “Somente a eternidade poderá enumerar a sua contribuição moral e espiritual para esta cidade e para todas àquelas por onde passou e onde pastoreou”- descreveram os fiéis.