Unipampa de Alegrete entregou 200 litros de álcool em gel à comunidade Quilombola do Angico

O Laboratório de Química da Unipampa vem produzindo álcool em gel há meses. E umas das suas entregas foi de 200 litros de álcool 70% glicerinado à Comunidade Quilombola do Angico, interior de Alegrete.

O produto foi produzido no Laboratório do Campus Alegrete, sob a responsabilidade da professora Chiara Valsechi e da Técnica de Laboratório Rafaela Dorneles.

Estiveram presentes na entrega o Pró-Reitor de Administração da Unipampa, Fernando Munhoz da Silveira e o Advogado Sivens Carvalho, representando o Núcleo de Cultura Afrobrasileira Maria Terezinha Leal Santos e o Núcleo Cultural da União Operária 01 de Maio de Alegrete.

A Comunidade Quilombola do Angico tem 48 familias e uma população de 146 pessoas. Na entrega do álcool, os líderes da comunidade manifestaram a sua gratidão e deixaram as portas abertas para a Unipampa. -A recíproca é verdadeira e esperamos estreitar ainda mais essa relação, mostrando que a universidade é de todos e para todos ,comentou o grupo que foi ao Angico.

