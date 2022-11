Unipampa recebe estudantes para conhecer campus em Alegrete

O diretor do campus de Alegrete, professor Ederli Marangon, informa que a visitação é uma iniciativa da direção do campus e o grupo de trabalho de ingressos que viram essa ação e propuseram esse dia de visitação a todos os campis.

Uma imagem que dignifica o acolhimento em meio à cheia do Ibirapuitã

As visitas são por agendamento e neste dia 17 a Unipampa vai contar com a presença de 8 polos educacionais de Alegrete.

O evento vai mostrar as dependências internas da Universidade, com ênfase para os laboratórios e quem quiser pode trazer lanche, porque será disponibilizado o espaço do Restaurante Talheres do Pampa.

Os agendamentos podem ser feitos pelo e mail: direção.alegrete@unipampa.edu.br