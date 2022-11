Festival de Patinação Artística Multicultural encanta público

Share on Email

Realizado pela Prefeitura através da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o evento contou com a presença de um público estimado em 800 pessoas.

Organizado pelo Grupo Superação de Patinação Artística, através da professora Fernanda Carvalho Alves, Pós-Graduada em Gestão e Organização de Eventos Esportivos e Bacharel em Educação Física, o festival teve como palco a quadra de esportes do Colégio Cívico Militar – Oswaldo Aranha.

No último sábado (12) a cidade de Alegrete teve uma oportunidade única, em que o esporte, a cultura, a educação e o lazer se encontraram em uma só noite.

Destaques para as atrações da noite que abrilhantaram o evento.

Teve dança de salão com Juliano e Caroline Teodosio, presença dos alunos da Apae, Ballet Bruna França. Projeto Colorindo Vidas – CAPsi, As Guerreiras – Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O público também assistiu a arte de lutas, com a EXODUS – Taekwondo com o Mestre Juliane Rossi.

Na parte musical, Projeto um Coro em cada Escola, Associação Coral Alegrete, EMEB Honório Lemes e Espaço Musical Ibaldo.

Na patinação artística foi um show a parte. Andressa Azambuja de São Sepé, presença da atleta de patinação artística do Torneio Estadual Júlia Alves Freitas, Insignia de Santa Cruz do Sul, atletas Lucas Moraes e Clara Menini da Cia Levittá de Caçapava do Sul e Grupo Superação de Alegrete.

A professora Fernanda resume o festival em uma só palavra: sucesso. Ela destaca uma série de agradecimentos pela presença do prefeito Márcio Amaral, vice-prefeito Jesse Trindade, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Rui Alexandre de Medeiros, Presidente da Câmara Anilton Oliveira e vereador Ênio Bastos e, principalmente, a toda a comunidade que se fez presente.

A organização do evento ressalta o apoio da UABA, por meio do Presidente Airton Alende e do Conselheiro Fiscal Luís Euclides da Rosa, que ficaram na portaria dando suporte ao evento.

O evento beneficente arrecadou 600kg de alimentos que serão doados pela UABA e 12kg de ração animal doados à Associação de moradores do Bairro Nilo Soares Gonçalves, que será destinado aos cães de rua.

Fotos: Harisson de Lima