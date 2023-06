12º BE realiza apoio de instrução aos alunos de engenharia da ESA

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, sediado em Alegrete, atendeu ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do Curso de Engenharia da Escola de Sargentos das Armas (ESA), responsável pelo Período de Qualificação do futuro Sargento da Arma de Engenharia.

Durante a visita, os alunos se dirigiram para o lago do Batalhão, onde puderam observar uma demonstração de Transposição de Curso de Água, matéria que os mesmos aprenderam em sala de instrução, durante o ano letivo na Escola de Formação.

Além da demonstração de Transposição de Curso d’água, os alunos puderam ter um primeiro contato com materiais e viaturas restritos a utilização de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, tais como: a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (VBTP M113) e a Viatura Blindada de Combate de Engenharia (VBC Eng).

Segundo informações da unidade militar, o objetivo do PCI foi apresentar os trabalhos de um Batalhão de Engenharia aos Alunos do Curso de Engenharia, que em breve irão integrar as mais diversas unidades da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro , prosseguindo suas carreiras como Terceiros-Sargentos de Engenharia.

Fotos: Sd EV Klimick e Sd EV Lamberty