UPA volta ter grande número de atendimentos

Na pandemia, uma realidade diferente provocou mudança de atendimento na UPA em Alegrete. Com a montagem do gripário o fluxo de pessoas convergiu para aquele local no ginásio da escola Oswaldo Aranha. Isso fez com que a Unidade de Pronto Atendimento fosse desafogada e caísse em mais de 50% o número de pessoas atendidas.

Porém, com o número de pessoas contaminadas e internadas em queda e desmonte dessas outras estruturas de atendimento, a UPA voltou a ter um grande fluxo de pacientes.

O diretor da UPA, André Senna, informa que voltou o grande número de pessoas que procura a unidade. São cerca de 200 pessoas por dia entre os três turnos. Uma das explicações, diz o gestor da Unidade, que as pessoas relatam é que não vão consultar nas ESFs de seus territórios, porque não têm médico e que na UPA já recebem todo o atendimento.

O local têm 15 médicos plantonistas sendo dois em cada turno de trabalho.