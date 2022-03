Uso da máscara deverá ser flexibilizado em Alegrete

Deverá ser publicado até o início da tarde desta terça-feira, o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em Alegrete.

O Prefeito Márcio Amaral falou ao PAT, nesta manhã(15), que Alegrete deve flexibilizar o uso das máscaras, através de um novo Decreto.

Ele explicou que a Prefeitura monitora o cenário epidemiológico e acompanha o comportamento da Covid-19.

A Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) enviou um ofício, na semana passada, ao Palácio Piratini solicitando as mudanças para todas as 497 cidades do estado.

O cenário é positivo depois de mais de 15 dias do período de Carnaval que ocorreram eventos com número expressivo de público na cidade.

O Decreto que vai ser emitido deverá estabelecer o uso obrigatório para locais fechados e a manutenção do item de proteção recomendado para pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, que ainda não completaram a imunização contra a Covid-19 e para quem apresente sintomas gripais.

Já em ambientes abertos, o uso da máscara será opcional. O casal Leandro Fagundes e Eva Soares, que estavam no centro, acreditam ser positivo diante do atual cenário.