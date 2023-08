Nativa FM Fronteira completa um mês em Livramento com grande receptividade e muita novidade no ar

A mudança na programação e no nome da rádio que todos conheciam como 93+. A mudança trouxe um sopro de inovação e entretenimento que está conquistando os ouvintes de Livramento e Rivera. A nova identidade da emissora, agora chamada de Nativa FM Fronteira, foi inspirada no renomado case de sucesso da Nativa FM de Alegrete, a 105,9.

Nativa Fronteira

O diretor executivo e idealista, Jucelino Medeiros, responsável por três emissoras, que fazem parte de um grupo que abrange 19 pelo estado, tomou a iniciativa de revitalizar a programação da antiga 93+ e dar uma nova identidade à emissora, alinhando-a com os padrões de qualidade e sucesso já alcançados pela Nativa FM em Alegrete. A 93+, que outrora dividia as atenções radiofônicas com a Rádio Maratan, trouxe para a região uma programação renovada e repleta de novidades, espelhando-se no sucesso consolidado da Nativa FM de Alegrete.

Nativa Fronteira

A trajetória da Nativa FM Fronteira já é marcada por extraordinárias conquistas, assim como sua inspiração em Alegrete. A Nativa FM de Alegrete, após 23 anos de sucesso, transformou-se em uma instituição reverenciada por seus ouvintes. Com o emblemático bordão “Tá Feliz, Tá Nativa!”, a rádio não apenas se tornou parte da vida cotidiana dos alegretenses, como também alcançou a liderança absoluta de audiência, com mais de 48% dos rádios ligados na cidade, de acordo com pesquisa da Objetiva JR-UFSM.

Nativa Fronteira

A equipe à frente da Nativa FM Fronteira está determinada a trilhar o mesmo caminho de sucesso, já cativando os ouvintes com entretenimento envolvente, ações criativas, sorteios imperdíveis e recordes de participação nas programações e eventos. A primeira grande celebração após a mudança foi uma vibrante mateada no Parque Batuva em Livramento, ocorrida no dia 30 de julho, marcando o início de uma série de eventos e provocações para manter o público engajado.

Mateada no Largo do Batuva – promoção Nativa Fronteira

Unidade móvel Nativa Fronteira

Além de conquistar os ouvintes, a Nativa FM Fronteira também está se consolidando como uma vitrine para anunciantes da Fronteirada Paz. O bordão “Tá Feliz, Tá Nativa!” tem se transformado em uma referência valiosa para os clientes da emissora, que têm experimentado respostas ágeis e significativas ao anunciarem nas rádios Nativa FM Fronteira e Maratan, em Santana do Livramento. Empresas, fabricantes, indústrias e autônomos estão encontrando na rádio uma parceira para alavancar negócios.

Para os habitantes de Alegrete, que já eram devotos da programação da Nativa FM, não é novidade a dedicação dos sócios-proprietários João Baptista Fávero Marques (Maratan) e Jucelino Medeiros, diretor executivo de ambas as emissoras. A dupla, que comanda o consagrado programa “Estação Saudade” aos sábados na Nativa Alegrete, também está presente nas ondas das rádios em Santana do Livramento.

Nativa Fronteira

Além deles, outros profissionais atuam na Nativa FM Fronteira, incluindo Ander Carvalho, que atualmente lidera a área comercial, bem como Gerson Brandolt, Juliano Cristaldo, Marcelo Araújo, Ederson Egress, Sérgio Dávila, Fabrício Silveira, Denise Toledo, Aroldo Rodrigues, Fátima Almeida, Sebastião Muniz, Alex Martinez, Ana Claudia, Edison Silva e Juliana Pereira, que contribuem para a magia que flui pelas ondas da rádio. Assim como, também tem a colaboração de Huellinton Matheus e Ederson Egress.

Em um mês, a Nativa FM Fronteira conseguiu encantar e conquistar corações, levando sua energia contagiante aos lares e ouvidos dos santanenses. O legado da Nativa FM de Alegrete serve como um norte para esse novo capítulo radiofônico que a Fronteira está escrevendo, trazendo consigo a promessa de muita música, alegria e entretenimento para os próximos anos. Com a certeza de que “Tá Feliz, Tá Nativa!”, a rádio segue em frente, fiel à missão de encantar e fazer história.

Ao Inaugurar essa nova etapa da emissora, Juscelino destacou; mais que uma rádio, a Nativa em Livramento é uma escolha para ser feliz!

O diretor presidente do SGR-Sistema Gaúcho de Rádio- Cláudio Zappe, também está otimista com os resultados do primeiro mês da Nativa Fronteira, 93,1 Mega-hertz. O grupo atualmente conta com 19 emissoras distribuídas por praticamente toda geografia gaúcha.