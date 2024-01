Homem morre ao ser atingido por vários tiros no bairro Canudos

Na noite desta segunda-feira (15), Alegrete registrou mais um caso de homicídio, elevando para três o número de mortes violentas no município neste ano de 2024. Edson Guterres dos Santos, conhecido como Papelão, de 71 anos, foi morto a tiros na frente da sua residência, localizada na rua Simplicio Jaques, bairro Canudos.

Segundo informações obtidas pela reportagem do PAT, dois indivíduos chegaram a pé à casa da vítima, e efetuaram pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Edson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos fugiram numa moto que estaria na Avenida Doutor Lauro Dorneles.

A Brigada Militar foi acionada e isolou a área. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio, e as investigações estão em andamento, com a Polícia Civil. Até o momento, a informação é de que a Perícia foi acionada de Santana do Livramento. A vítima já tinha passagens pela polícia.