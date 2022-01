Usuários reclamam que ESF da Vila Nova está sem contato telefônico

As Estratégias de Saúde da Família- ESF são os primeiros locais procurados pelas comunidades de bairros para consultas, exames e outros procedimentos.

Muitas informações as pessoas do território conseguem por telefone, mas acontece que o número convencional da ESF da Vila Nova esta fora de operação. Os usuários querem saber por quanto tempo e como fazem para entrar em contato telefônico com a maior unidade de saúde de Alegrete.

Houve o caso de um familiar com paciente que tentou de tudo para entrar em conato com o Posto, mas não conseguiu

A Secretária da Saúde Haracelli Fontoura disse que a linha está com problemas, mas primeiro já foi feito chamado a técnicos da OI para ver se é na rua.

Se for problema for interno é com a Prefeitura que vai providenciar o conserto, visto que é de vital importância todas as unidades de saúde do Município manterem suas linhas para que os usuários possam obter informações, via telefone, observou a Secretária