Dia de Reis: quinta-feira para desmontar decorações natalinas

Passada as festas natalinas e de final de ano, chega o momento correto para desmontar a árvore de Natal, que é o Dia de Reis, celebrado neste 6 de janeiro.

Quem quer seguir tradições, às vezes acaba se enrolando com tantas regras – especialmente quando algumas delas estão ligadas a datas móveis no calendário comum. É o que acontece, por exemplo, na Quaresma, uma das muitas comemorações que não têm um dia fixo no mês para acontecer.

Segundo a tradição religiosa, no dia de reis, comemora-se a data em que os três reis magos – Gaspar, Balthazar e Melchior, seguiram viagem depois de visitar o menino Jesus. Por isso, seria o dia de desmontar a árvore e, também, guardar o presépio.

Já em religiões de tradição protestante, que também celebram o Natal, não existe um dia específico que encerre esse tempo de celebrações. Contudo, o costume católico de desmontar a arvore no dia de Reis Magos se difundiu no mundo e atinge outras culturas e religiões.

No entanto, se a data de montar da árvore de Natal exige saber um pouco mais da liturgia católica, para desmontar não tem erro: é dia 06/01, Dia de Reis.

Na Europa, aliás, essa data é mais cultuada do que o 25/12, quando as pessoas comemoram o nascimento de Jesus apenas com suas famílias. No Dia de Reis, os europeus costumam ir às ruas para acompanhar uma grande procissão e ver o desfile dos três Reis Magos. É também o dia em que trocam presentes – e que as criancinhas que não se “comportaram” bem ficam com as meias cheias de pedacinhos de carvão.

A história diz que São Francisco de Assis foi o primeiro a montar um presépio natalino, em 1223, na Itália. Era um momento onde a Igreja Católica não autorizava representações litúrgicas nas paróquias.

Contudo, São Francisco consegue permissão para montá-lo, com objetivo de relembrar o momento do nascimento de Jesus Cristo, facilitando a compreensão da população sobre o evento narrado na Bíblia. No Brasil, o presépio foi montado pela primeira vez em 1552, pelo padre José de Anchieta.

O presépio deve conter os animais, simbolizando a simplicidade de Jesus e a natureza em serviço de Deus; os pastores, que foram os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, depois de José e Maria; o anjo, como mensageiro de Deus; a estrela, que guiou os Reis Magos até o local onde nasceria Jesus.

Também os três Reis Magos, que representam a ciência, junto aos seus presentes: o ouro, incenso e mirra. Por fim, devem compor também o cenário José, Maria e Jesus.

A data também é marcada como o período de encerramento das festividades de Natal para liturgia da Igreja Católica, se mantendo como o dia para desmontar as decorações natalinas.