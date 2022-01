Vacinação: confira o cronograma que também contempla criança de 11 anos sem comorbidades

Confira os demais grupos e locais

Vacinação com a 1ª dose:

A vacinação com a 1ª dose acontece, a partir das 8h30, para a população de 12 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina, exceto na ESF Rondon e ESF Macedo. Menores de idade necessitam do acompanhamento dos pais ou responsáveis

Vacinação de crianças de 5 a 11 anos com Comorbidades ou do povo Quilombola e crianças nesta faixa etária com transtorno do espectro autista, hiperatividade, histórico de convulsões ou que moram com pessoas imunodeprimidas poderão se vacinar a partir das 8h30 às 11h30, nas salas de vacinas do PAM, Vera Cruz, Rondon, Promorar, Centro Social Urbano e Vila Nova. Crianças de 11 anos (sem Comorbidades) também poderão se vacinar. É obrigatória a apresentação do cartão de vacina da criança.

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para pessoas que receberam a 1ª dose até 29/11. A vacinação acontece em Todas as UBSs com sala de vacina, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades.

Acontece também a antecipação da vacina da Fiocruz/Astrazeneca para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 29/11, no PAM e CSU. A partir das 08h30, conforme horário das unidades.

No PAM, há também a vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia 24 de janeiro ou em atraso da vacina Butantan/CoronaVac.

Vacinados com a Janssen

Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 24 de setembro poderá receber a dose de reforço. A vacinação começa a partir das 13h30 somente no PAM.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

Será disponibilizada a dose de reforço para quem realizou a dose única da vacina Janssen. Quem tomou a dose há 5 meses (17/07) ou mais poderá receber a dose de reforço. A vacinação inicia a partir das 13h30 em 4 salas de vacina: PAM, CSU, UBS Rondon e UBS Vila Nova.

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina, no PAM e Centro Social Urbano (CSU). Todas as pessoas, com mais de 18 anos de idade, que receberem a segunda dose da vacina contra COVID-19 até o dia 24 de setembro poderão ser vacinadas. A dose de reforço será administrada 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes: Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. Também receberão a terceira dose profissionais de Saúde com vínculo em estabelecimento de saúde humana.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.