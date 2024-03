Vacinação contra a Gripe inicia na segunda-feira em Alegrete

A Secretaria Estadual da Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), orientou que o município ao recebera as doses de vacinas contra o vírus influenza, causador da gripe, já possa iniciar a imunização dos grupos prioritários previstos pela Estratégia de Vacinação de 2024. A segunda-feira marca a abertura oficial da Campanha, prevista pelo Ministério da Saúde.

Na xepa, Matteus prepara arroz com moela e impressiona brothers com seu talento culinário

Na lista com grupos prioritários estão crianças (a partir dos seis meses a menores de seis anos de idade; e indígenas e com comorbidades – dos seis meses aos nove anos de idade). Trabalhadores de saúde (em atividades na assistência, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em serviços de saúde). Também gestantes; puérperas; professores de todos os níveis; povos indígenas; populações quilombolas; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários e população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Projeto Fluir da AUFAMISMA com barraca da benzedura no Festival da Linguiça

Este ano o registro das doses aplicadas será no sistema do Ministério da Saúde , nominal. Assim, os vacinados devem apresentar documento de identificação, além da documentação que que comprove a indicação da vacina. Ainda, é necessário apresentar o cartão de vacina.

A infecção respiratória por influenza se apresenta em formas leves ou agudas. O objetivo da estratégia de vacinação é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade em grupos específicos da população, considerados mais frágeis ou suscetíveis ao vírus. A vacina contra a influenza promove imunidade durante o período de maior circulação do vírus, além de reduzir o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

Como a influenza e a covid-19 continuam sendo agravos de risco para a saúde pública, principalmente para as pessoas não vacinadas, é importante que a população aproveite este período de campanha para atualização da situação vacinal também contra a covid-19.

A SES recomenda, ainda, o uso de máscaras de proteção facial para pessoas com sintomas gripais e reforça que a população deve procurar atendimento médico nas unidades básicas de saúde para diagnóstico e tratamento.