Consumidores do centro da cidade enfrentam mais de 24h sem água

A intervenção, localizada na Avenida Alexandre Lisboa e na Rua Presidente Dutra, visa a substituição do sistema de bombeamento do poço artesiano.

A obra teve início por volta das 9h do dia anterior e estendeu-se até a madrugada de hoje. A previsão inicial era de que o abastecimento fosse retomado até o final da tarde de sexta-feira. No entanto, intercorrências surgiram, exigindo o apoio de uma equipe adicional que chegou nesta manhã. Assim, os trabalhos foram retomados desde cedo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corsan, a previsão atualizada é de que o abastecimento seja normalizado ao longo do dia. As equipes estão empenhadas em resolver a situação o mais rapidamente possível.

A troca do sistema de bombeamento faz parte de uma obra mais ampla de ampliação da rede na Rua Presidente Dutra, com o objetivo de melhorar a vazão de água na região. As novas tubulações serão posteriormente interligadas ao reservatório localizado junto ao Instituto Educacional Osvaldo Aranha.