Vacinação hoje é para idosos com 75 e 76 anos

Nesta terça-feira, 16 de março, começa mais uma etapa da vacinação de idosos em Alegrete na faixa dos 75 e 76 anos. A vacinação acontece a partir das 8h30 em todas as UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves). Para se vacinar é necessário levar apenas RG e CPF.

Na última quinta-feira (11) o município recebeu 1590 doses da Coronavac, sendo 1490 doses destinadas para dar continuidade a aplicação da primeira dose em idosos e 100 doses para primeira dose de profissionais da saúde.

A ordenação obedece a resolução Secretaria Estadual de Saúde, que determina aos municípios, após a vacinação do público de 77 anos ou mais, com sobra de doses, iniciar vacinação para as faixas etárias de 75 e 76 anos

“Amanhã começamos mais uma importante etapa no enfrentamento ao Coronavírus. A vacinação é elemento primordial e fundamental nesse processo. Montamos uma estrutura para receber nossos idosos da melhor forma possível”, destacou a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.