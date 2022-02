Vacinação infantil no sábado teve boa procura na rede de saúde

Três Estratégias da saúde da Família(ESFs), abriram as suas portas, das 8h30min às 16h sem fechar ao meio dia, para aplicar o imunizante pediátrico da Pfizer em crianças de cinco a onze anos, no último sábado(19). A imunização ocorreu no PAM central, Centro Social Urbano e ESF Rondon

O Dia C da Vacinação Infantil, iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para estimular a imunização de crianças no RS, foi realizada neste sábado (19) nas cidades do estado. Em Alegrete, foram aplicadas 300 doses em crianças com idades entre cinco e 11 anos.

De acordo com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, o resultado da campanha foi muito positivo. No PAM, durante o período em que os pais aguardavam os 15 minutos sugeridos, pós vacina, as crianças contaram com um ambiente com espaço para desenhar.

Um outro ponto, foi na ESF Rondon, onde a equipe também, acolheu pais e crianças, mesmo sem o espaço para recreação, o trabalho dos profissionais teve destaque quando foi necessário tranquilizar os pequenos.

Um trabalho que tem sido incansável por todas as equipes da linha de frente, desde que a pandemia iniciou, de forma muito mais exaustiva. Com uma atuação muito grande desde a vacinação para os demais grupos ano passado, em 19 de janeiro, quando Alegrete recebeu o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, os profissionais, hoje, atuam em mais essa etapa de doses de esperança, também, para as crianças.

Os números consolidados de Alegrete não haviam sido divulgados até a publicação da matéria. Informações parciais enviadas pelos município, no último dia 18, davam conta de que, desde que iniciou a vacinação de crianças em Alegrete, de 19 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, cerca de 57.7% de crianças tinham sido imunizadas. No total, de cinco a 11 anos são 6. 028 crianças aqui no Município.

Por que vacinar as crianças?

A Secretaria da Saúde alerta que, apesar de menor incidência, as crianças correm risco de apresentar casos graves e óbitos por Covid-19, além de ficarem suscetíveis a sequelas. Para exemplificar esses perigos, a chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, apresentou alguns tópicos sobre a vulnerabilidade da população infantil e o potencial impacto na população em geral.

O percentual de casos de Covid-19 em crianças, em comparação ao total da população, é hoje três vezes maior do que no início da pandemia. Enquanto em março de 2020 os registros em crianças representavam menos de 2% dos casos, em fevereiro deste ano está em mais de 6%, configurando uma tendência de aumento.

Comparando o maior pico da Covid-19 anterior ao atual, em março de 2021, a incidência na faixa etária dos cinco aos nove anos é quatro vezes maior. Considerando todas as faixas etárias, o atual cenário superou em quase 70% o pico do ano passado.