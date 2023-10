Dia D de vacinação levou grande público aos postos de saúde

O “Dia D” de vacinação, como foi denominado o evento, foi marcado pela presença maciça de pais e responsáveis, que aproveitaram a oportunidade para garantir a imunização de suas crianças, destacou a gestora da pasta Haracelli Fontoura.

Todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) abriram suas salas de vacinação, proporcionando locais convenientes para os moradores da cidade. Além disso, uma unidade móvel esteve presente na Feira do Livro, na Praça Getúlio Vargas, ampliando ainda mais o acesso à vacinação. O evento, que aconteceu das 9h às 17h sem interrupções ao meio-dia, permitiu que as famílias organizassem seu tempo para levar seus filhos e filhas para serem vacinados de acordo com o calendário de imunização.

A iniciativa teve como objetivo principal assegurar que todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos estejam protegidos contra diversas doenças, fortalecendo assim a imunidade coletiva da cidade. “Ficamos muito satisfeitos com a participação ativa da comunidade. Conseguimos vacinar muitas crianças durante o evento, mas o relatório final com os dados oficiais, será apresentado na segunda-feira para termos uma visão mais abrangente do alcance dessa campanha”, afirmou a Secretária de Saúde.

O evento contou com o esforço conjunto de profissionais de saúde dedicados, que estiveram presentes para orientar os pais e garantir que o processo de vacinação ocorresse de forma segura e eficiente.

O sucesso do “Dia D” de vacinação em Alegrete reflete o comprometimento da comunidade em garantir a saúde de suas crianças e adolescentes. A ação conjunta entre a Secretaria de Saúde e a população demonstra o poder da união em prol do bem-estar coletivo.