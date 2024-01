Sistema de cercamento eletrônico começa a ser instalado em Alegrete

No local, serão instaladas quatro câmeras de alta definição de imagem com abrangência de 360 graus, como parte do cercamento eletrônico de Alegrete. O contrato agora engloba 62 pontos de vigilância em todo o município, totalizando 796 câmeras, consolidando-se como o maior projeto de segurança eletrônica da fronteira oeste.

Muro do Oswaldo Aranha atingido por acidente está sendo reconstruído

Essa ação faz parte do novo projeto que inclui novos pontos nas vias, 12 faixas com equipamentos metrológicos de velocidade, 24 faixas de câmeras com OCR/LPR (leitura automática de placas), 600 câmeras internas e externas em escolas municipais(um aplicativo, denominado de “Gestão de Crise Escolar,” será disponibilizado aos gestores escolares, atuando como uma ferramenta antipânico em situações de emergência), geolocalização veicular, software de controle de crise escolar, análise e captura de faces, além de um sistema de vigilância colaborativa para até 1000 cidadãos que aderirem ao Programa “Vizinhança Mais Segura”. Diante dessas transformações, o nome do sistema deixa de ser S.I.M e será agora conhecido como CIOSP Alegrete (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Alegrete), consolidando-se como um marco na modernização e eficiência dos mecanismos de segurança municipal.

Em péssimo estado, buracos dificultam o trânsito de veículos na Castro Alves

O Secretário Daniel Rosso, otimista quanto aos resultados, destaca que o projeto está em constante evolução. Ele ressalta que a divulgação mais abrangente das medidas adotadas ocorrerá em um momento oportuno, com maior publicidade.

Sobre monitoramento eletrônico – início.

Há mais de uma década, o Sistema Integrado de Monitoramento do Município (S.I.M-M) foi estabelecido pela Lei Municipal 4.835 em setembro de 2011, durante a gestão do Prefeito Erasmo Guterres e da Vice-prefeita Fátima Mulazzani. Sob a liderança do Secretário José Paulo Alvarenga, 20 câmeras tipo PTZ foram estrategicamente instaladas em pontos-chave, oferecendo uma visão abrangente com funcionalidade de rotação de 360°. Nesse período, a sala de monitoramento operava das 07h às 19h, com a participação de servidores da Secretaria de Segurança e policiais da Brigada Militar, graças a um convênio estabelecido.

Fotos: Alair Almeida