Variada programação espera a população na 42ª Feira do Livro de Alegrete

Neto, dependente químico, sufocou a avó com travesseiro

O evento é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e da Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e vai receber mais de vinte escritores e escritoras e dezenas de atividades formativas, como palestras, oficinas, painéis e bate-papos, além de diversas apresentações artísticas e uma programação especial das escolas municipais, estaduais, particulares e universidades.

Pai pensou que estivesse ajudando o filho, mas era um golpe de 12 mil reais

Contando com vários livreiros para a comercialização de livros de diferentes estilos, a Feira terá espaços temáticos, que receberão diferentes atividades: o Espaço Infantil, o Espaço Biblioteca Pública Mário Quintana, o Palco Pocket, o Espaço dos Escritores e Escritoras, além do Palco Principal e dos casarões históricos do entorno da Praça. Haverá, ainda, um cinema 8D e o Trem Cultural que prometem alegrar a criançada. No eixo formativo do evento, diferentes temáticas serão abordadas, não só no âmbito da literatura, mas da saúde, diversidade, tecnologias e meio ambiente. Para elas, são necessárias inscrições prévias em formulários disponíveis abaixo. Todas as atividades são gratuitas.

“É uma grande honra para nós estarmos, mais uma vez, ao lado da Prefeitura Municipal para promover esta Feira do Livro que é tão importante para a cidade e a região. Serão dias em que Alegrete irá respirar Cultura e conhecimento. Esperamos que toda a comunidade possa nos visitar e usufruir desta vasta programação”, comenta o Agente de Cultura e Lazer, Paulo Amaral, do Sesc Alegrete.

O estigma das grades na vida de ex-apenados; o PAT ouviu relatos de quem enfrentou esse desafio

Nesta edição, a Feira tem como patrono o escritor, historiador e professor André Soltau, como homenageado, o escritor, comunicador e ativista cultural Élvio Gonçalves, e como homenageada especial a professora e coreógrafa Elza Mello, em virtude de seus 25 anos à frente da Escola de Dança Ballet Coppélia. O evento também dará início à homenagem a instituições, reconhecendo, neste ano, a Sociedade Literária Rui Neves, que une pessoas da comunidade na prática da escrita e da leitura. Outras informações sobre a edição podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.

42ª Feira do Livro de Alegrete – Sesc Alegrete

Data: 17 a 22 de outubro

Local principal: Praça Getúlio Vargas

Horário de funcionamento: 9h às 20h30

Informações: Telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383

Programação geral, na Praça Getúlio Vargas:

17/10 (terça-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– Ao longo do dia – Roda de Leitura de livros para crianças através do Projeto Ararenguá

– 9h – Apresentação de projetos das escolas

– 9h às 12h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 9h às 12h e das 13h30 às 18h – Troca-troca de livros e ação “Liberte um Poema” no stand da Unipampa

– 10h – Teatro: A Menina da Cabeça Quadrada – 6º ano EF / Colégio Divino Coração

– 10h30 – Teatro: A Fábula da Corrupção – 1ª série EM / Colégio Divino Coração

– 11h – Apresentação de projetos das escolas

– 12h – Momento musical

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h45 – Teatro Musical: Era uma vez…Pequenos Leitores… – Turma 11 e 41 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 15h – UERGS no Pibid: Oficinas criativas de aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Inscrições em https://forms.gle/yyS2VAHBB2B1mdFB6 (15 vagas)

– 15h – Contação de histórias, com Barbara Catarina / POA

– 15h – Musical com as residentes do Programa Residência Pedagógica Local da Uergs, no Espaço Infantil

– 16h – Apresentação das escolas

– 17h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 19h – Apresentação da Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 19h30 – Abertura oficial da Feira do Livro

18/10 (quarta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– 9h – Apresentação de projetos das escolas

– 9h às 12h e das 13h30 às 18h – Troca-troca de livros, ação “Liberte um Poema” e pintura de ilustrações no stand da Unipampa

– 9h30 e 10h30 – Contações de histórias, com Barbara Catarina / POA

– 9h45 – Teatro: A Peste do Walder – 5º ano EF / Colégio Divino Coração

– 10h – Apresentação da Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 10h30 – Teatro: adaptação da obra “O alienista”, de Machado de Assis – 9º ano EF / Colégio Divino Coração

– 11h – Apresentação de projetos das escolas

– 12h – Espetáculo “Papelito Leitura” – Sérgio Rosa / Venâncio Aires (Exclusivo para os polos educacionais)

– 14h – Contação de Histórias para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental voltadas para o ensino de Ciências (UERGS)

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h30 – Oficina: “Confecção de composteira caseira”, com os Pibidianos: Claudia Gonçalves e João Rodrigo- IFFar / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/g9Z6MukwE7PfcWEq5 (15 vagas)

– 15h – Ecossistemas em miniatura: oficina de terrários, com Paula Gadagnin e alunos do Pbid (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/cf4Hmez4pzNCrHjx8 (15 vagas)

– 14h30 – Contação de história com as residentes do Programa Residência Pedagógica (UERGS) para crianças dos 07 aos 10 anos

– 15h – Festa Animada (Truques de mágica, dança e brincadeiras integrativas – Pequenos Arteiros / Alegrete

– 15h, 16h e 17h – Espetáculo “Papelito Leitura”, com Sérgio Rosa / Venâncio Aires

– 15h30 – Teatro musical: Emília no País das tecnologias – Turma 41 e 11 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 16h – Apresentação de projetos das escolas

– 17h – Encontro dos Clubes de Leitura de Alegrete (IFFar, Unipampa, Leia Mulheres, Sociedade Literária IOP)

– 18h – Lançamento de livros

– 18h30 – Apresentação da Escola de música Kiko Bragamonte / Alegrete

– 19h – Exposição de jogos pedagógicos confeccionados com material reciclado e disponibilizado para as crianças participantes (UERGS)

– 19h – Bate papo literário “Leituras e Memórias do Lugar” – Patrono André Soltau e Homenageado Elvio Gonçalves

– 20h – Espetáculo “O Outro” – Baseado nos poemas de Fernando Pessoa, com Jairo Klein / POA

19/10 (quinta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– Ao longo do dia – Exposição do acervo “Biblioteca NERD”

– 9h – Apresentação de projetos das escolas

– 9h às 12h e das 13h30 às 18h – Troca-troca de livros, ação “Liberte um Poema” e demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa

– 9h30 e 10h30 – Espetáculo “Papelito Leitura”, com Sérgio Rosa / Venâncio Aires

– 9h45 – Teatro: Texto de autoria da Lívia Parcianello de Freitas – 1ª série EM / Colégio Divino Coração

– 10h – Espetáculo teatral “Lili Inventa o Mundo” – Grupo Masckara / Cruz Alta

– 11h – Apresentação de projetos das escolas

– 12h – Contações de histórias – Karina Maia Dick / Santa Maria (Exclusivo para os pólos educacionais)

– 14h – Contação de Histórias para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental voltadas para o ensino de Ciências (UERGS)

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h30 – Releitura de histórias com as crianças de uma EMEI e as residentes do Programa Residência Pedagógica (UERGS) para crianças dos 04 aos 08 anos

– 14h45 – Música interativa – Música: Ciranda dos bichos/ Palavra cantada – Turma 21 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 15h e 16h – Contações de histórias, com Karina Maia Dick / Santa Maria

– 15h – Espetáculo “Lili Inventa o Mundo” – Grupo Masckara / Cruz Alta

– 16h – Apresentação de projetos das escolas

– 17h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 18h – Inauguração do Recanto dos Poetas de Alegrete

– 18h – Lançamento de livros

– 18h30 – Apresentação da Escola de Música Oficina do Som / Alegrete

– 19h – Show musicais – Aldeia do Rock

20/10 (sexta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– Ao longo do dia – Intervenção “Abordagem Poética”, com Turma 31 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 9h – Apresentação de projetos das escolas

– 9h às 12h – Ação “Liberte um Poema”, pintura de ilustrações e demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa

– 9h30 e 10h30 – Contações de histórias, com Tanise Carrali – Santana do Livramento

– 9h45 – Exibição do Curta metragem baseado em “O enfermeiro”, de Machado de Assis – 2ª série EM / Colégio Divino Coração

– 10h – Palestra/Exibição de filme: “O poder transformador da cultura: Reflexões a partir do livro A Árvore de Colher Estrelas” e exibição do curta-metragem A Árvore de Colher Estrelas (baseado no livro), com Élvio Gonçalves / Caxias do Sul

– 11h15 – Vídeo Poemas e Poesias – 7ª série EF / Colégio Divino Coração

– 12h – Momento musical

– 13h30 às 18h – Troca-troca de livros, ação “Liberte um Poema” e demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h e 14h30 – Contações de histórias, com Mariseli Pereira Velasques – Uruguaiana

– 14h45 – Teatro: Malala: a menina que queria ir para a escola – Turma 51 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 15h – Oficina “Brincando brincadeiras de origem quilombola, indígena, do campo, ribeirinha” (UERGS)

– 15h – Show musical “Desconcerto Palhacístico Musical”, com Karina Maia

– 15h e 16h – Contações de histórias, com Tanise Carrali – Santana do Livramento

– 16h – Apresentação de projetos das escolas

– 17h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 18h – Lançamento de livros

– 18h30 – Apresentação do Projeto Seguimos Sonhando / Alegrete

– 19h – Do livro para as telas: Roda de conversa sobre adaptações literárias

– 19h – Recital Poético – Sociedade Literária Rui Neves

– 20h – Show “Sopaporiki – Tambor, sampler e voz” – Richard Serraria / POA

21/10 (sábado)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– 9h às 12h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 9h às 12h – Demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa

– 9h às 15h30 – Conferência Municipal de Cultura, com palestra, às 9h30, sobre Democracia e Direito à Cultura

– 13h30 às 18h – Pintura de ilustrações e demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa

– 15h – UERGS no Pibid: Oficinas criativas de aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Inscrições em https://forms.gle/HUEX4kCuJzxezM2c6 (15 vagas)

– 15h, 15h45 e 16h30 – Contação de histórias, com Betânia Borges Schimtz / Alegrete

– 15h30 – Performance “Poesia em Movimento – Uma Experiência Cenopoética”, com Grupo Tia / Canoas

– 16h – Espetáculo “Dona Tagarela”, da Cia Livre Artista / Uruguaiana

– 16h30 – Performance “Café com Mário”, do Grupo Lutálica / Alegrete

– 17h – Batalha da Feira – Duelo de Rimas, com o Movimento Cultural Roubando a Cena / Alegrete

– 18h30 – Apresentação do Espaço Musical Ibaldo / Alegrete

– 19h – Performance “Quem sou eu” (UERGS)

– 19h30 – Sarau Poético com lançamento das comemorações dos 45 anos da Biblioteca Pública Mário Quintana

– 19h30 – Show RAPajador, com Chiquinho Divillas / Caxias do Sul

22/10 (domingo)

– Ao longo do dia – Intervenções Cênicas, com Jairo Klein / POA

– Durante a tarde – Cine Biblioteca: exibição de desenhos com temas literários

– 9h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

– 15h – UERGS no Pibid: Oficinas criativas de aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

– 15h – Apresentação da Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 15h e 16h – Contação de histórias, com Denise Almeida / Alegrete

– 16h – Apresentação da Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

– 17h – Apresentação Escola de Dança Danniele Pinheiro / Alegrete

– 18h – Apresentação Projeto “Uma noite para criar, um dia para dançar”, da GEDA Cia de Dança / POA

– 19h30 – Show musical com “Clarissa Ferreira & Quarteto de Cordas” / POA

Ações formativas, intervenções cênicas e atividades das universidades*

*Atividades que ocorrem entre o Palácio Rui Ramos, o Museu Oswaldo Aranha e a URCAMP

17/10 (terça-feira)

– 14h – Palácio Rui Ramos – Oficina “Diversidade e utilização de Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANCs”, com Paula Gadagnin e alunos do Pibid (IFFar) – inscrições em https://forms.gle/Sr3cTH2k9pSZ71qz5 (20 vagas)

18/10 (quarta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Urbanas – Cine 8D e Trenzinho Literário

– 9h30 às 11h30 – Museu Oswaldo Aranha – Oficina de sensibilização poética e inspiração criativa, com Gujo Teixeira / Lavras do Sul – Turma 1 – Inscrições em https://forms.gle/AxjxPsnEeN7kwfYc8 (40 vagas)

– 9h30 – Palácio Rui Ramos – Palestra “A vida como subsídio para a literatura”, com Élvio Gonçalves / Caxias do Sul – Inscrições em https://forms.gle/DwVZxaZaoYUzqisN6 (50 vagas)

– 9h30 – URCAMP – Palestra: “Feminismo e(m) quadrinhos: a importância das HQs e do universo cinematográfico na luta pela igualdade de gênero”, com Anayara Fantinel / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/Kfj6TRj1anVi5GFSA (120 vagas)

– 14h – URCAMP – Painel: “Poesia da resistência em Oliveira Silveira: escritores negros gaúchos”, com Tiago da Rosa / Alegrete (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/4hYinBVgD7sfxBSy6 (20 vagas)

– 14h – URCAMP – Oficina: “Aprendendo a reciclar papel”, com os Pibidianos: Andréia, Juliana e Neimar – IFFar / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/9RK6kJngYDSuaw6m8 (15 vagas)

– 14h às 16h – Museu Oswaldo Aranha – Oficina de sensibilização poética e inspiração criativa, com Gujo Teixeira / Lavras do Sul – Turma 2 – Inscrições em https://forms.gle/kgcrx9zpCtC3ZhWx9 (40 vagas)

– 15h – URCAMP – Palestra: “Inclusão e Letramento Digital” para idosos, com Josef Peruck / Alegrete (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/5dvPWUGPybn5Uyuy9 (15 vagas)

– 15h30 – URCAMP – Oficina de confecção de pluviômetro, com os Pibidianos Bruna, Ezequias e Gueviston – IFFar / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/9ViJVe1U9MKxzEYJ8 (20 vagas)

– 19h15 – URCAMP – Oficina para elaboração de currículos, com Josef Peruck / Alegrete (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/ocdZCdNNCjK7i9fk9 (20 vagas)

19/10 (quinta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Urbanas – Cine 8D e Trenzinho Literário

– 9h30 às 11h30 – Museu Oswaldo Aranha – Oficina “A Letra Xucra: iniciação em poesia desgarrada”, com Marília Kosby / POA – Turma 1 – Inscrições em https://forms.gle/NVSuJygW8MxDPDXg9 (40 vagas)

– 9h30 às 11h30 – Palácio Rui Ramos – Oficina: “Povos indígenas no Brasil contemporâneo: abordagens possíveis da literatura indígena na sala de aula”, com Cacica Kerexu Takuá / POA – Turma 1 – Inscrições em https://forms.gle/iMScX2sovjZqFUzG9 (40 vagas)

– 9h30 – URCAMP – Mesa: “Crônicas: um diálogo com o cotidiano”, com André Soltau / SC e Paulo Gaiger / Pelotas – Inscrições em https://forms.gle/mJTFtekCUNcChs2w9 (120 vagas)

– 14h às 16h – Museu Oswaldo Aranha – Oficina “A Letra Xucra: iniciação em poesia desgarrada”, com Marília Kosby / POA – Turma 2 – Inscrições em https://forms.gle/4Xi8wyb14uepEqaZA (40 vagas)

– 14h às 16h – Palácio Rui Ramos – Oficina: “Povos indígenas no Brasil contemporâneo: abordagens possíveis da literatura indígena na sala de aula”, com Cacica Kerexu Takuá / POA – Turma 2 – Inscrições em https://forms.gle/g7pJQCzTyJuzWKNv7 (40 vagas)

– 14h30 – URCAMP – Palestra: “Outras leituras: Observação de cenários e leitura de contextos”, com Élvio Gonçalves / Caxias do Sul – Inscrições em https://forms.gle/fxXKLcJYKivmSL8H7 (120 vagas)

20/10 (sexta-feira)

– Ao longo do dia – Intervenções Urbanas – Cine 8D e Trenzinho Literário

– 9h30 – URCAMP – “Quadrinhos Nacionais e o Mercado nas Décadas”, com Matheus Iparraguirre / POA – Inscrições em https://forms.gle/ZMiV73HjnPHWzb2Z6 (120 vagas)

– 14h – Museu Oswaldo Aranha – Oficina Somos feitos de histórias – A potência da história oral na construção do ser, com Helena Martins / Uruguaiana – Inscrições em https://forms.gle/jVV8paXVAtBvfKHP8 (40 vagas)

– 14h – URCAMP – Palestra: “Quadrinhos Nacionais e o Mercado nas Décadas”, com Matheus Iparraguirre / POA – Inscrições em https://forms.gle/zZjQCrG5aQYD1y2u9 (120 vagas)

– 14h – Palácio Rui Ramos – O que tem neste alimento? Oficina de leitura e interpretação de rótulos de alimentos, com Marcos Vieira da Silva e Luiza Siede Kuck / Alegrete (IFFar) – Inscrições em https://forms.gle/EqY4kVJSvHpq1AfU8 (30 vagas)

– 19h15 – URCAMP – Memória Institucional do campus Alegrete – de Escola Agrotécnica à Instituto Federal, com Rebecca Corrêa e Silva / Alegrete – Inscrições em https://forms.gle/5QPdzyCVPVvxhtRg7 (50 vagas)

21/10 (sábado)

– Ao longo do dia – Intervenções Urbanas – Cine 8D e Trenzinho Literário

– 9h30 – Museu Oswaldo Aranha – Oficina História oral em cena – O papel do artista/docente, com Clarissa Gomes / POA – Inscrições em https://forms.gle/PazBGhwijRTz3LZ96 (40 vagas)

– 9h30 – Palácio Rui Ramos – Oficina: Da palavra escrita à palavra impressa: a edição de livros e seus percalços, com André Soltau e Gika Voigt / SC – Inscrições em https://forms.gle/EE74SJ7JH3kTDLcD6 (40 vagas)

– 14h – Palácio Rui Ramos – Oficina: Tramas, trecos e um fio: sobre narrativas, criação e referências, com André Soltau /SC – Inscrições em https://forms.gle/ke4YJmjNiAk5g5399 (40 vagas)

– 16h – Museu Oswaldo Aranha – Bate Papo sobre o livro “Gaúchos e masculinidade do Pampa”, com Ondina Leal Fachel / Mediação: Prof. Anderson R. Pereira Corrêa – Inscrições em https://forms.gle/ozAefsnqHr6txzvW8 (50 vagas)