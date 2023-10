Homem de 20 anos vai a julgamento pelo assassinato de Geandre em julho passado

A vítima foi fatalmente atingida por cinco tiros de arma de fogo enquanto saía de casa à noite, acompanhado por sua mãe. O julgamento será conduzido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete.

“Seja escutado”; muita gente atendeu esse chamado

O réu está sendo julgado por homicídio qualificado devido ao uso de meio cruel, evidenciado pela quantidade de disparos, e pelo emprego de recursos que dificultaram ou impossibilitaram a defesa de Geandré, que foi surpreendido sem oportunidade de reagir.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado e um cúmplice planejaram deliberadamente uma visita à residência da vítima em uma motocicleta, com motivos que ainda não foram claramente esclarecidos. O réu que será julgado, foi apontado como o motorista do veículo, enquanto o outro indivíduo, que posteriormente perdeu a vida em circunstâncias diferentes, teria sido o responsável pelos disparos. Os tiros atingiram a cabeça, tórax, axila, nádega, antebraço e mão de Geandré. O crime ocorreu em 14 de julho de 2022 no bairro Prado, em Alegrete. O réu permanece sob custódia.

No dia 17 haverá uma caminhada da Paz e pedido de justiça, às 8h, do Parque Rui Ramos até o Fórum. Caso esteja chovendo, a caminhada será substituída por uma carreata.

A defesa entrou em contato com o PAT, e declarou que tem o compromisso com a verdade real dos fatos que amanhã no Tribunal irá provar a inocência do réu com base nas provas que estão juntadas nos autos.

Muitas vezes a opinião pública não conhece o processo e faz um julgamento precipitado, que confia no Conselho de sentença e por fim convida a todos para se quiserem fazerem presentes, pois a sessão é pública. Advogado Eder Fioravante OAB/RS 100534.