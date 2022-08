Varíola dos Macacos está perto de Alegrete, há dois casos diagnosticados em Uruguaiana

Share on Email

É fato que a pandemia da Covid-19 não está mais tão letal quanto há um ano, muito por conta das vacinas. No entanto, após o momento mais crítico da covid, parecia que, finalmente, teríamos um momento “mais tranquilo”, até que começa a circular a varíola dos macacos.

A doença é transmitida pelo vírus monkeypox e é considerada uma zoonose viral, ou seja, o vírus infecta os seres humanos a partir dos animais. Entre os sintomas da doença, estão febre, sintomas respiratórios (tosse), dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, falta de energia e erupção cutânea (lesões, bolhas, crostas). A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, no dia 23 de julho, emergência de Saúde Pública de importância Nacional para a varíola dos macacos.

Além disso, alguns municípios brasileiros, como Porto Alegre, confirmaram transmissão comunitária do vírus e, também, divulgaram plano de contingência como forma de prevenção e enfrentamento à doença. Ao todo são 44 casos confirmados no estado e Uruguaiana, nosso vizinho na fronteira oeste, tem dois casos diagnosticados. Diante da possibilidade de aparecimento de casos em Alegrete, a reportagem do PAT conversou Juliana Michael, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Segundo a coordenadora, até o momento, não há nenhum caso notificado ou suspeito em nosso Município. Além disso, ela salientou que, a partir do protocolo preventivo estabelecido pela Secretária Estadual de Saúde (SES), a qual recomenda que, ao sentir qualquer sintoma suspeito, como erupções cutâneas, início súbito de lesões, o indivíduo deve se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber atendimento. Se o indivíduo não fizer parte de um grupo de risco e não apresentar sintomas graves, a orientação é de realizar o isolamento social domiciliar, juntamente com acompanhamento ambulatorial constante.

Ainda não há medicamento específico ou vacina para combate à varíola dos macacos. Como formas de prevenção, a recomendação é que as pessoas continuem usando máscaras, evitem aglomerações, não compartilhem objetos pessoais e usem álcool em gel 70%.