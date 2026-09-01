Veja a ordem completa da Caminhada Cívica de Alegrete

A programação da Semana da Pátria em Alegrete terá três dias de atividades cívicas neste ano. A tradicional Caminhada Cívica será realizada no sábado (5) e no domingo (6), com início às 13h30min, reunindo escolas, entidades, projetos sociais, instituições, universidades e representantes do poder público.
A programação terá continuidade na segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil, com o tradicional Desfile Militar, que contará com a participação do Exército Brasileiro.
No sábado, a caminhada começa com a participação do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores. Na sequência, participam a APAE, o projeto Pernas Solidárias, escolas estaduais e municipais, incluindo instituições do interior do município, além de entidades e projetos comunitários.
Entre os destaques estão instituições que celebram aniversários neste ano, como a APAE, que completa 60 anos, a EMEI Mario Quintana, que chega aos 50 anos, e a EMEI Arnaldo da Costa Paz, com 10 anos.
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Ordem do desfile de sábado
Executivo Municipal — Prefeito, Vice-Prefeito e Secretaria de Educação
Câmara Municipal de Vereadores
APAE — 60 anos
Pernas Solidárias
Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Inês
EMEB João Cadore — Polo do Angico
EMEB Silvestre Gonçalves — Polo Rincão do 28
EMEB Murillo — Polo da Conceição
EMEB Costa Leite — Polo do Jacaquá
EMEB Alfredo Soares Leães — Polo do Rincão de São Miguel
EMEI Alda Crespo — Polo do Passo Novo
Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal
Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Hormain
EMEB João André Figueira — Polo do Durasnal
EMEB Francisco Mafaldo — Polo do Caverá
EMEB Constantino de Souza Nunes — Polo do Jacaraí
EMEI Mario Quintana — 50 anos
EMEI Arnaldo da Costa Paz — 10 anos
EMEI Dr. Euclides Lisboa
EMEI Nossa Senhora das Graças
EMEI Gente Miúda
EMEB Eurípedes Brasil Milano
EMEI Manoel Estivallet
EMEI Menino Deus
EMEI Guto Pereira
EMEI Palmira Palma de Oliveira
EMEI Dr. Romário de Araújo de Oliveira
EMEI Tenente Salustiano Prates
Grupo Dançarte Alegrete
Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil
SAAIA
Rotary Club Alegrete Norte-Centro
Igreja do Evangelho Quadrangular
Escolinha de Futsal Real Alegrete
Ordem DeMolay
Escolinha Fan Treinando Gerações
Escola de Judô Tanemaki
Grupo Rolê de Bike
Domingo terá participação de universidades e instituições
No domingo (6), também às 13h30min, a programação será aberta pelo Gabinete Executivo, seguido pela Secretaria de Educação e pelas demais secretarias municipais e órgãos públicos.
A programação inclui ainda escolas municipais e estaduais, instituições de ensino superior e entidades. Entre os participantes estão a UERGS, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e o Instituto Federal Farroupilha.
Também estarão no percurso instituições que possuem datas comemorativas neste ano, como a EMEB Marcelo Faraco, que completa 40 anos, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas, com 60 anos, e o Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho, que chega aos 40 anos.
Ordem do desfile de domingo
Gabinete Executivo — Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Defesa Civil
Secretaria de Educação
Secretarias Municipais e órgãos públicos
EMEB Marcelo Faraco — 40 anos
Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas — 60 anos
Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho — 40 anos
EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha
Escola Estadual de Ensino Fundamental Freitas Vale
EMEB Waldemar Borges
Escola de Ensino Médio Waldemar Borges
EMEB Princesa Izabel
Colégio Estadual Emílio Zuñeda
EMEB Alcy Vargas Cheuiche
Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha
EMEB Francisco Carlos
Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha
EMEB Fernando Ferrari
Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira — CIEP
EMEB João Antônio Vila Verde Moura
Escola Estadual de Ensino Fundamental Marquês de Alegrete
EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul — UERGS Alegrete
EMEB Lions Clube
Escola de Dança Ballerina
EMEB Honório Lemes
Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro
Escola Estadual de Ensino Fundamental Salgado Filho
Escola Estadual de Ensino Fundamental Ecilda Alves Paim
Escola Estadual de Ensino Fundamental Gaspar Martins
Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles
Universidade Federal do Pampa — Campus Alegrete
Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo de Almeida Neves
Instituto Federal Farroupilha
7 de Setembro terá Desfile Militar
Encerrando a programação, o 7 de Setembro será marcado pelas comemorações da Independência do Brasil e pelo Desfile Militar.
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