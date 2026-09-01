Veja a ordem completa da Caminhada Cívica de Alegrete

A programação da Semana da Pátria em Alegrete terá três dias de atividades cívicas neste ano. A tradicional Caminhada Cívica será realizada no sábado (5) e no domingo (6), com início às 13h30min, reunindo escolas, entidades, projetos sociais, instituições, universidades e representantes do poder público.

A programação terá continuidade na segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil, com o tradicional Desfile Militar, que contará com a participação do Exército Brasileiro.

No sábado, a caminhada começa com a participação do Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores. Na sequência, participam a APAE, o projeto Pernas Solidárias, escolas estaduais e municipais, incluindo instituições do interior do município, além de entidades e projetos comunitários.

Entre os destaques estão instituições que celebram aniversários neste ano, como a APAE, que completa 60 anos, a EMEI Mario Quintana, que chega aos 50 anos, e a EMEI Arnaldo da Costa Paz, com 10 anos.

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Ordem do desfile de sábado

Executivo Municipal — Prefeito, Vice-Prefeito e Secretaria de Educação

Câmara Municipal de Vereadores

APAE — 60 anos

Pernas Solidárias

Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Inês

EMEB João Cadore — Polo do Angico

EMEB Silvestre Gonçalves — Polo Rincão do 28

EMEB Murillo — Polo da Conceição

EMEB Costa Leite — Polo do Jacaquá

EMEB Alfredo Soares Leães — Polo do Rincão de São Miguel

EMEI Alda Crespo — Polo do Passo Novo

Escola Estadual de Ensino Fundamental Barros Cassal

Escola Estadual de Ensino Fundamental Arthur Hormain

EMEB João André Figueira — Polo do Durasnal

EMEB Francisco Mafaldo — Polo do Caverá

EMEB Constantino de Souza Nunes — Polo do Jacaraí

EMEI Mario Quintana — 50 anos

EMEI Arnaldo da Costa Paz — 10 anos

EMEI Dr. Euclides Lisboa

EMEI Nossa Senhora das Graças

EMEI Gente Miúda

EMEB Eurípedes Brasil Milano

EMEI Manoel Estivallet

EMEI Menino Deus

EMEI Guto Pereira

EMEI Palmira Palma de Oliveira

EMEI Dr. Romário de Araújo de Oliveira

EMEI Tenente Salustiano Prates

Grupo Dançarte Alegrete

Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil

SAAIA

Rotary Club Alegrete Norte-Centro

Igreja do Evangelho Quadrangular

Escolinha de Futsal Real Alegrete

Ordem DeMolay

Escolinha Fan Treinando Gerações

Escola de Judô Tanemaki

Grupo Rolê de Bike

Domingo terá participação de universidades e instituições

No domingo (6), também às 13h30min, a programação será aberta pelo Gabinete Executivo, seguido pela Secretaria de Educação e pelas demais secretarias municipais e órgãos públicos.

A programação inclui ainda escolas municipais e estaduais, instituições de ensino superior e entidades. Entre os participantes estão a UERGS, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e o Instituto Federal Farroupilha.

Também estarão no percurso instituições que possuem datas comemorativas neste ano, como a EMEB Marcelo Faraco, que completa 40 anos, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas, com 60 anos, e o Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho, que chega aos 40 anos.

Ordem do desfile de domingo

Gabinete Executivo — Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Defesa Civil

Secretaria de Educação

Secretarias Municipais e órgãos públicos

EMEB Marcelo Faraco — 40 anos

Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas — 60 anos

Colégio da Urcamp Raymundo Carvalho — 40 anos

EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha

Escola Estadual de Ensino Fundamental Freitas Vale

EMEB Waldemar Borges

Escola de Ensino Médio Waldemar Borges

EMEB Princesa Izabel

Colégio Estadual Emílio Zuñeda

EMEB Alcy Vargas Cheuiche

Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha

EMEB Francisco Carlos

Escola Estadual de Ensino Fundamental Farroupilha

EMEB Fernando Ferrari

Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira — CIEP

EMEB João Antônio Vila Verde Moura

Escola Estadual de Ensino Fundamental Marquês de Alegrete

EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul — UERGS Alegrete

EMEB Lions Clube

Escola de Dança Ballerina

EMEB Honório Lemes

Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro

Escola Estadual de Ensino Fundamental Salgado Filho

Escola Estadual de Ensino Fundamental Ecilda Alves Paim

Escola Estadual de Ensino Fundamental Gaspar Martins

Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles

Universidade Federal do Pampa — Campus Alegrete

Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo de Almeida Neves

Instituto Federal Farroupilha

7 de Setembro terá Desfile Militar

Encerrando a programação, o 7 de Setembro será marcado pelas comemorações da Independência do Brasil e pelo Desfile Militar.