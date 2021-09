Veja o que vai funcionar no feriado de 7 de setembro

Na próxima segunda- feira, dia 6 haverá coleta de lixo e na terça no ferido esse serviços não será realizado em Alegrete. As Estratégias de Saúde da Família só retornam com atendimento na próxima quarta-feira dia 8, assim como o atendimento da Farmácia Municipal.

Calçadão de Alegrete

Já os supermercados, de acordo com Elaine Muller, do Sindicato dos Comerciários o segmento vai atender, no feriado de 7 de setembro, das 8h às 13h dentro do acerto feito no acordo coletivo da categoria.

Marfrig mantém abates todos os dias e fez novas contratações

O comércio em geral, conforme a presidente do Sindicato, não abre neste feriado, assim como dia 20 de setembro.

Muitos que usufruem do feriado prolongado saem da cidade em direção ao interior para descansar.

Foto antes da pandemia