Veja os melhores momentos do final de semana nas escolas de samba

Confira como foi a programação:



Na sexta-feira, 24 de fevereiro, nem a chuva afastou a comunidade Micaense, que em sua quadra realizou ensaio e a entrega dos certificados para cada uma de sua Rainha, Princesa, Musa e ex-Rainhas. Também houve concurso para eleger a sua musa Plus Size, que teve como vencedora Bruna Carlesso.



No sábado, 25, o movimento foi intenso em todas as escolas. Na MICA, houve o Baile Azul e Branco, festa tradicional das escolas de samba que tem como nome as cores de seu estandarte e reúne toda a comunidade para invadir o centro da pista e se divertir, teve a apresentação do grupo Samba Chique e Coroação da Musa Tifani Jaques.

Na Unidos dos Canudos o baile Verde e Branco, teve o concurso da Musa Verde e Branco, que teve Gabriella Peres como eleita.

Já na quadra da Nós Os Ritmistas, a atração principal da noite foi a presença da Rainha da escola de Uruguaiana Cova da Onça e passista da Tuiuti,do Rio de Janeiro, Luisa Mendes, que se apresentou junto a bateria e harmonia da escola e encantou a todos com sua desenvoltura e muito samba no pé.

Na Imperatriz Praça Nova, quem animou e embalou a festa dos passistas, foi o Grupo A+. E na Acadêmicos do Pôr do Sol, o Enterro dos Ossos encheu a quadra e durou a noite toda com show de Emersom Mendonça e banda.

Todas as quadras tiveram um grande público e curtiram seu último sábado de pré-carnaval. A corte do carnaval de Alegrete esteve presente em todos os eventos para prestigiar cada escola.

RZB Comunicação.

Assessoria de Imprensa ASSERCAL.

Fotos por Alessandra Viero / @alevierofotografias