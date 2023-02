Veja os vencedores das provas campeiras, até sexta-feira, na Campereada  

O evento iniciou no dia 4 e encerra neste dia 12 de fevereiro. Nem os dias mais quentes, onde alguns termômetros registram 45ºC, afasta o púbico e os tradicionalistas das provas artísticas, culturais e campeiras.

Os gaúchos de todas as idades participam dos concursos com várias categorias como a mirim, juvenil e adulta, também tem provas para homens e mulheres.

O evento tem variadas provas nos concursos que vai da gineteada mais bonita até a invernada de danças que não cometeu erros. Já nas campeiras a gineteada, tiro-de-laço, paleteada e outras, onde há categorias de homens e de mulheres.

Um grande evento tradicionalista, com os guris participando juntamente com seus pais de provas campeiras, a patroa concorrendo com o doce mais gostoso, a amizade e parceria de tantos ensaios de danças para concorrer no concurso da melhor invernada de danças, são todas as entidades tradicionalistas reunidas em um só lugar.

BAGUAL 21 DIAS DE DOMAS AMANUNCIADO

1°)Icaro Ferreira

2°)Lucas Motta

3°)Sacha Oliveira

4°)Luciano Ibirocaí

5°)Danil Lima

BAGUAL 21 DIAS DE DOMA XUCRO

1°)Douglas Douló

2°)Alexandre Martins

3°)Emerson Aguilar

4°)João Vitor

5°)Aparicio Pedroso

UM ANO DE FREIO

1°)Alessandro Serpa

2°)Sergio Rigol

LAÇO BAGUAL

1°)João Lenon

2°)Alexandre Martins

GINETEADA APORREADO

1° Lugar: Bruno Machado

2° Lugar: Juliano Busatto

3° Lugar: Queler Alves

4° Lugar: Leonardo Loureiro

REDEA MIRIM MASCULINO

1° Lugar: Gonçalo Estivalet

2° Lugar: Guilherme Souza

REDEA JUVENIL MASCULINO

1° Lugar: Guilherme Souza

2° Lugar: Manoel Estivalet

REDEA ADULTO MASCULINO

1° Lugar: Alessandro Severo

2° Lugar: Ericsson Viana

REDEA MIRIM FEMININO

1° Lugar: Isadora Fagundes

2° Lugar: Alice Josendi

REDEA JUVENIL FEMININO

1° Lugar: Alice Josendi

2° Lugar: Ana Clara Marques

REDEA ADULTO FEMININO

1° Lugar: Isadora Fagundes

2° Lugar: Adelina Severo

RASPADINHA MOCHO

Força A: Allan Soares e Sandro Oliveira

Força B: Fábio Leonardi e Guilherme Soares; Iago Santos e Anderson Oliveira (Premiação Dividida)

TONEL MIRIM FEMININO

1° Lugar: Isadora Fagundes

2° Lugar: Alice Josendi

TONEL JUVENIL FEMININO

1° Lugar: Alice Josendi

2° Lugar: Antonela Quintana

TONEL ADULTO FEMININO

1° Lugar: Adelina Severo

TONEL MIRIM MASCULINO

1° Lugar: Lorenzo Almeida

2° Lugar: Gonçalo Estivalet

TONEL JUVENIL MASCULINO

1° Lugar: Antoni Rodrigues

2° Lugar: Bernardo Massari

TONEL ADULTO MASCULINO

1° Lugar: Ericsson Viana

2° Lugar: Lucas Garcia

RASPADINHA MOCHO DIA 07 de Fevereiro

Força A: Thiago Motta e Pedro Lopes

Força B: Fábio Leonardi e Guilherme Soares

LAÇO GURI

1° Lugar: Luiz Duarte

2° Lugar: Gonçalo Estivalet e Mateus Costa (Premiação Dividida)

LAÇO RAPAZ

1° Lugar: Pedro Lopes

2° Lugar: Murilo Matiazi

LAÇO LETRADO

1° Lugar: Rafael Guterres

2° Lugar: Robson Marques

LAÇO PAI E FILHO

1° Lugar: Emilio Aguiar e Vitor Guerra

2° Lugar: Cristiano e Mateus Pereira

LAÇO DUPLA DE IRMÃOS

1° Lugar: Vicente Souza e Otaviano Souza

2° Lugar: Domingos Machado e Ricardo Machado

PEALO A PÉ

1° Lugar: Cristiano Bonato e Luis Rodolfo

2° Lugar: Fabiano Pereira e Anderson Oliveira

PALETEADA

1° Lugar: Alexandre Martins e Douglas Dulor

2° Lugar: Alfeu Guerra e Junior Messa; Arthur Bastos e Everton Josendi

PEALO EM OVELHAS PIAZITO

1° Lugar: Lorenzo Almeida

2° Lugar: Antônio Baialardi

PEALO EM OVELHAS PIÁ

1° Lugar: Manoel Estivalet

2° Lugar: Lucas Lima

VACA PARADA PIÁ

1° Lugar: Gonçalo Estivalet

2° Lugar: Manoel Estivalet

ESQUILA A MARTELO

1° Lugar: Salatiel Antunes

2° Lugar: Doraci Bairros

CHASQUE

1° Lugar: Marcio Antunes, Eduardo Gonçalves e José Maidana

2° Lugar: Alessandro Severo, Beiçola e Adelina Severo

VACA PARADA PIAZITO

1° Lugar: Amanda Saraiva

2° Lugar: Henry Cauan

RASPADA TRIO

Força A: Thiago Motta, Juca da Rata, Pedro Lopes e Guilherme Soares

Força B: André Ramos, Eduardo Lopes e Dinei Aurélio.