Velocross em Alegrete: classificações decisivas marcam o começo das finais Nacionais e Gaúchas

Destes, os doze com os melhores tempos terão a oportunidade de disputar a final, percorrendo a pista em cronometragens que variam entre doze e quatorze minutos, conforme a categoria.

Durante a manhã de ontem, algumas categorias retornaram à pista à tarde para a realização das finais. Os competidores que conquistaram os melhores tempos durante os treinos livres competiram pela vitória final.

As competições deste domingo(19), seguem a mesma dinâmica, com as atividades da manhã e as finais a partir do meio-dia, estendendo-se até as 18h. A premiação acontecerá ao longo do dia, reconhecendo os destaques.

No sábado, o público compareceu em grande número, preenchendo o espaço do circuito. O Centro de Treinamento (CT) tornou-se palco de intensas emoções, com a participação ativa de espectadores nas arquibancadas e camarotes. O evento, que contou com shows e outras atrações.

Destaca-se a presença expressiva de crianças na praça de alimentação, que permaneceu lotada ao longo do dia. Apesar da chuva matinal, as condições climáticas melhoraram ao longo do dia, favorecendo as condições da pista para os competidores.

A Polícia Rodoviária Federal também desempenhou um papel importante, realizando blitz na entrega dos Pinheiros com os bafômetros durante a noite de sexta-feira e novamente no sábado. Essa medida visa garantir a segurança dos participantes e demais envolvidos.

O evento, composto por quatro etapas do brasileiro, tem sido marcado por intensas disputas, revelando o profissionalismo das equipes e a dedicação dos pilotos. A competição nacional passou por Agrolândia, Salto Del Guaíra, Contenda no Paraná e agora encerra na Fronteira Oeste. São 300 pilotos de todo o Brasil e também do Uruguai que participam no CT Velocross, nos Pinheiros, em Alegrete.

A classificação deste primeiro dia ficou desta forma:

Categoria Over Especial 45:

Luciano De Conto – Passo Fundo, RS

Jocemar Magni – Estrela, RS

Rafael Valentini – Farroupilha, RS

Danny Santos De Oliveira – Panambi, RS

Rodrigo Volcan Tajes – Pelotas, RS

Nasri Weinhardt Sarkiss – Lapa, PR

Edu Lang Araujo – Passo Fundo, RS

Rafael De Souza Pereira – São Sebastião do Caí, RS

Jose Pedro Sanchez – Alegrete, RS

Regis Menezes Depra – São Vicente do Sul, RS

Jeferson Furlanetto – Parceria, RS

Categoria Over Especial 50:

Danny Santos De Oliveira – Panambi, RS

Nasri Weinhardt Sarkiss – Lapa, PR

Sandro Botelho Silveira – Bombinhas, SC

Renato Augusto Bonfantti – Palmeira das Missões, RS

Antonio Marcos Freitas Vian – Jaguarão, RS

Rossandro Antônio Sabbi – Marau, RS

Luis Henrique Gomes – Itaqui, RS

Jose Pedro Sanchez – Alegrete, RS

Regis Menezes Depra – São Vicente do Sul, RS

Rafael Garcia Benevenga – Santa Maria, RS

Ivair Crestani – Tapera, RS

Categoria Over 55 Especial:

Renato Augusto Bonfantti – Palmeira das Missões, RS

Rossandro Antônio Sabbi – Marau, RS

Luiz Alberto Sabarroz – Quaraí, RS

Ivair Crestani – Tapera, RS

Milton Crestani – Tapera, RS

Categoria VXF Int Nacional:

Jordana Zuffo – Xaxim, SC

Ketllin Servelin – Chapecó, SC

Júlia Valentina Gazoni – Passo Fundo, RS

Andrelli Tavares Barreto – Quaraí, RS

Julia Michele Da Costa – Marau, RS

Ana Maria Barea – Planalto, RS

Elisa Cerutti – Tapera, RS

Bruna Eduarda Freese João – Vera Cruz, RS

Leticia M Bordin Toescher – Santa Maria, RS

Fernanda Oliveira Pires – Rio Grande, RS

Kamilly Vitória Hammerschmidt – Santo Cristo, RS

Categoria VXF Nacional:

Fernanda Neu – Santa Rosa, RS

Kamila Cogno Rocha – Capão do Leão, RS

Jordana Zuffo – Xaxim, SC

Pryscilla Neves Da Silva – Santa Maria, RS

Sabrina Novazick – Pouso Redondo, SC

Ketllin Servelin – Chapecó, SC

Andrelli Tavares Barreto – Quaraí, RS

Kamilly Vitória Hammerschmidt – Santo Cristo, RS

Categoria 55CC B:

Anthony Claucir Dalberto – Encantado, RS

João Eduardo Vargas Macha – Dom Pedrito, RS

Enzo Cardoso Fracalossi – Lajeado, RS

Pedro Henrique Longo – Lajeado, RS

Vicente May Da Silva – Venâncio Aires, RS

Enzo Deves Wiebbelling – Lajeado, RS

Altamar Custodio Nunes Net – Santana do Livramento, RS

Pietro Deloss – Lajeado, RS

Luís Felipe Longo – Lajeado, RS

Vitor Hugo Lorenzini – Lajeado, RS

Categoria 55CC A:

Altamar Custodio Nunes Net – Santana do Livramento, RS

Bento Birck Ayres – Lajeado, RS

Pietro Deloss – Lajeado, RS

Luís Felipe Longo – Lajeado, RS

Gustavo Reverbel Corrêa – Quaraí, RS

Categoria Over 50 Nacional:

Everton Marchezan – São Borja, RS

Iva Cesar Pereira Batista – Bagé, RS

Claudiomiro Corrêa Oliveira – Cachoeira do Sul, RS

Evandro Dutra Andrade (Boc) – Quaraí, RS

João Cândido (Sarapico) – Santa Maria, RS

Antonio Marcos Freitas Vian – Jaguarão, RS

Regis Menezes Depra – São Vicente do Sul, RS

Paulo Roos Alves Dos Santo – Lajeado, RS

Gerson De Oliveira Gonçalves – Alegrete, RS

Fernando Rigol – Santa Maria, RS

Categoria Over Nacional 45:

Elizandro Cezar Costa – Santa Maria, RS

Veldon Tadeu Osvald Lucas – Alegrete, RS

Luciano De Conto – Passo Fundo, RS

Everton Marchezan – São Borja, RS

Rafael Valentini – Farroupilha, RS

Rodrigo Von Ende – Tupanciretã, RS

Claudiomiro Corrêa Oliveira – Cachoeira do Sul, RS

Fotos: Federação Gaúcha Motociclismo