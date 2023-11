Sistema de videomonitoramente identifica estupro na Praça Nova; o homem está preso

Na manhã de sábado (18), por volta das 6h40, a eficácia do sistema de videomonitoramento da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, aliada à rápida intervenção da Brigada Militar, resultou na prisão de um indivíduo na Praça Nova, após ser identificado importunando uma mulher.

A vítima, de 39 anos, encontrava-se em estado de embriaguez, desacordada na esquina da Praça Nova. As câmeras de monitoramento, operadas pela equipe que atua 24h, identificaram a situação e prontamente acionaram a sala de operações da Brigada Militar.

Ao analisarem as imagens, os operadores observaram a aproximação do acusado de 28 anos, que inicialmente ofereceu “ajuda” à vítima. No entanto, ao tentar levantá-la, o indivíduo a colocou sob a aba de um trailer de lanches nas proximidades. Nessas circunstâncias, ele iniciou abusos, passando as mãos nas pernas da vítima sem o seu consentimento.

Em determinado momento, a situação se agravou quando o agressor, com força, introduziu as mãos por entre as pernas da vítima, configurando um estupro de vulnerável, dadas as condições fragilizadas da mulher. Percebe-se que ela tenta se desvencilhar do homem que insiste em tocá-la nas partes íntimas. Os policiais chegaram ao local e ele já havia saído, mas foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia com a mulher.

As imagens foram prontamente disponibilizadas às autoridades policiais, que, com base no material, o delegado de Plantão, autuou o agressor em flagrante por estupro de vulnerável. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação coordenada entre o sistema de videomonitoramento municipal e a pronta resposta da Brigada Militar destacam a importância dessas iniciativas na prevenção e combate a crimes, assegurando a segurança da população e promovendo a rápida identificação e detenção de infratores e criminosos.