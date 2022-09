Vem aí! A temporada de verão com as delícias do Açaí no Carrinho SA

Os clientes do Açaí no Carrinho SA merecem um atendimento de excelência e com o clima esquentando, é certo que será mais uma daquelas temporadas que “promete”.



Pensando em oferecer sempre o melhor, o empresário Sandro Quadros juntamente com a equipe do Açaí no Carrinho SA, estão a todo vapor com os preparativos, dentre eles o aumento no quadro de colaboradores, motoboys, horário de atendimento estendido, além das inúmeras novidades no cardápio e acompanhamentos.

A Empresa Açaí no Carrinho SA atualmente conta com quatro lojas em Alegrete localizados nas ruas: General Arruda,30 (diagonal à rodoviária); no Calçadão; no Clube Sete de Setembro e na Avenida Assis Brasil, 458 (Cidade Alta).

A partir do dia 15 de setembro , a equipe Açaí no Carrinho SA vai somar mais de dez colaboradores e três motoboys, com o único objetivo de agilizar o atendimento e supreender seus clientes a cada entrega. O horário de atendimento será das 14h às 23h.

Açaí no Carrinho SA é referência no segmento que tem conquistado público de todas as idades, tornando-se o melhor açaí da região e com acompanhamentos e atendimento de qualidade.



Açaí no Carrinho SA já chegou a atingir uma média de venda de 1000 copos de açaí diários entre Alegrete e franquias de outras cidades. Esse é o resultado de muito trabalho e dedicação com a confiança dos clientes.



Delivery Açaí no Carrinho SA apenas R$ 5,00 a entrega em toda cidade pelo WhatsApp 55 9 9638 2958.

Açaí no Carrinho SA também é ponto de venda de ingressos para o Show Nacional da MC MIRELLA que acontecerá no dia 29 de outubro em Alegrete.

