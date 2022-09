Banco de Alimentos faz uma das maiores doações na Zona Leste

Dando continuidade a missão de combate à fome, o Banco de Alimentos de Alegrete entregou mais de mil quilos de alimentos na região do extremo leste do município.

Com ajuda da comunidade, a entidade conseguiu atingir um recorde de alimentos doados às famílias cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete e em situação de vulnerabilidade social.

Aproximadamente 70 famílias foram atendidas entre os Bairros Saint Pastous, Nossa Senhora Conceição e Ulisses Guimarães.

A entrega foi coordenada pelo diretor Adão Roberto, que contou com o apoio do Rotary Club Alegrete Sul, Fighera Máquinas, Assistente Social Cynara Ramos, e da nutricionista Quelci Pedroso, do Piquete Herança de 35.

Todas as famílias cadastradas no Banco de Alimentos de Alegrete que residem nestes bairros receberam orientações de atualização do cadastro social, avaliação e doação em alimentos.

O Banco tem buscado combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

No sábado (10), acontece mais uma edição do “Sábado Solidário”, onde voluntários estarão arrecadando alimentos na Peruzzo da Venâncio e no Nacional. O objetivo segundo o diretor Adão Roberto, é arrecadar um montante suficiente para atender as comunidades carentes da Vila Nova e Rui Ramos. “Queremos entregar cerca de mil quilos também na Zona Norte de Alegrete”, prevê.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Loja Fighera Máquinas ou ligue para 999566385, para mais informações sobre o projeto.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete conta com apoio de diversas instituições parceiras dentre as quais destacamos: Consulado do Internacional; Lions Club Ibirapuitã; Lions Club Alegrete; 6º RCB; 10º Blog; 12º BEComb; Associação dos Arrozeiros de Alegrete; CAAL; UNIPAMPA; Rotary Club Alegrete Sul; Lojas Izolan; Rotary Club Alegrete Norte Centro; Grupo Escoteiro Honório Lemes; 4ª Região Tradicionalista; Lojas Quero Quero; Ergomed; Dr.Décio; Casa do Frango; AABB-Alegrete; Unimed; Condomínio Vasco Alves; Nutricionista Quelci Pedroso; Assistente Social Cynara Ramos; Bilheri Contabilidades; Jornal Gazeta de Alegrete; Jornal Em Questão; Portal Alegrete Tudo; Jornal Expresso Minuano; Radio Alegrete; Radio Minuano FM, Nativa FM; Rádio Gazeta de Alegrete e Jornalista Alair Almeida, José Antonio e Dariano Moraes.