Famílias do Renascer, em desespero, saem de casa por conta própria

Algums famílias do Bairro Renascer estão em desespero e relataram à reportagem que esperam ajuda desde as 7h, porque a água está nos fundos das casas e a chuva não para.

Bairro Renascer

Como a demanda aumentou muito para a Defesa Civil, desde o início da manhã, desta quinta-feira, as equipes não param. Muitas pessoas, em desespero, começam a tirar suas coisas por conta própria e, estão levando para casa de familiares, de acordo com uma dona de casa que tem filhos pequenos.

O bairro Renascer é um dos mais distantes do centro da cidade e recebe a água do Ibirapuitã que passa nos fundos do local.

A última informação é de que o Ibirapuitã está a 10m 30cm acima do normal no início da manhã deste dia 28.