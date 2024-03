Vereador Fan questiona destinação de área do RPPS para empreendimento imobiliário

O vereador Vagner Fan (PL) questionou na tribuna da Câmara, em audiência na noite do dia 26, a área onde vai ser construído o Shopping e o anuncio de venda de cotas em local que diz ser do Município e destinado ao do RPPS- regime de previdência dos municipários.

Vereador Vagner Fan

Ele salientou não ser contra o Shopping, mas precisa ter clareza do projeto já que a área, segundo ele, pertence a previdência dos servidores públicos do Município. Fan indaga se os servidores vão receber alguma compensação. – Depois chega tudo de última hora para Câmara analisar, pondera.

Dimitri Toscani- Procurador do Município e, atualmente diretor do Alegrete- Prev, explica que aquela área é do Município e foi destinada ao RPPS, portanto qualquer negociação terá que vir o retorno ao Fundo de Previdência dos servidores municipais. Além dos valores de um eventual negócio virem par o RPPS. E isso vai possibilitar um processo licitatório com livre e ampla concorrência aos eventuais interessados, esclareceu o servidor público.